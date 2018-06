Erfolgreicher Spieltag für die Spielgemeinschaft

Ihren zweiten Spieltag der neuen Saison dürfen die drei Badmintonmannschaften der SG Ehingen-Laupheim unter der Rubrik „erfolgreich“ abspeichern. Beim Heimspieltag in der Laupheimer Rottumhalle sicherte sich die erste Mannschaft der SG in der Verbandsliga Südwürttemberg zwei Siege. Die SG Ehingen-Laupheim II erzielte ebenfalls zwei Siege und die junge dritte Mannschaft der SG erkämpfte sich ein Unentschieden und einen Sieg.

Für die SG I mit Jennifer Pohl, Alexandra Will, Alexandra Wörz, Timm Schrödter, Tim Rieger, Johannes Neudert und Axel Mock mussten nach der Saison-Auftaktniederlage Punkte her. Erster Gegner in der Rottumhalle war der Heidenheimer SB. Mit hart erkämpften Siegen in beiden Herrendoppeln und im Damendoppel legten die Gastgeber ihre Marschroute fest. Die überraschenden Niederlagen von Timm Schrödter im ersten Herreneinzel und von Alexandra Will im Dameneinzel ließen die Gegner wieder herankommen. Souverän präsentierte sich Tim Rieger im zweiten Herreneinzel, der den vierten Zähler sicherte, während Axel Mock das dritte Herreneinzel knapp verlor. Letztlich lag es an Pohl/Neudert, die Entscheidung mit dem Mixed herbeizuführen, was das Dueo mit Bravour meisterte.

Motiviert durch den 5:3-Sieg gegen Heidenheim trat die SG gegen den vermeintlich härteren Gegner dieses Spieltages, den TSV Altshausen II an. Auch hier präsentierten sich die beiden Herrendoppel der SG souverän, das Damendoppel von Pohl/Wörz ging jedoch nach drei Sätzen an die Gäste. Timm Schrödter gab im ersten Herreneinzel alles, verlor aber ebenfalls in drei hart umkämpften Sätzen. Erneut trumpfte Tim Rieger im zweiten Herreneinzel auf und verschaffte dem Team wieder einen Vorsprung. Das Dameneinzel verlor Ehingen/Laupheim deutlich. Mit dem klaren Sieg von Johannes Neudert im dritten Herreneinzel war der Sieg für die SG erneut greifbar, die Last lag wieder auf dem Mixed. Pohl/Mock waren in Spiellaune, ließen ihren Kontrahenten keine Chance und sorgten für den 5:3-Endstand.

Schwer einschätzbarer Gegner

Die SG Ehingen-Laupheim II erwartete in der Bezirksliga den SF Dornstadt II. Die Gäste waren für Amy Lin, Lea Köpp, Andreas Englert, Markus Schiedel, Achim Müller und Nils Nünke schwer einschätzbar. Mit einem überzeugenden Auftaktsieg im ersten Herrendoppel stellten Englert/Schiedel die Weichen, auch wenn das zweite Herrendoppel knapp an die Gäste ging. Eine klare Angelegenheit war das Damendoppel für Lin/Köpp, ebenso wie das Dameneinzel für Lea Köpp. Andreas Englert und Achim Müller verloren ihre Herreneinzel, während sich Markus Schiedel mit einer überzeugenden Leistung das zweite Herreneinzel sicherte. Wieder einmal war das Mixed das Zünglein an der Waage: Die Aufgabe lösten Lin/Nünke souverän zu einem 5:3-Endstand. Das zweite Spiel gegen Dellmensingen ging kampflos an die SG.

Ersatzgeschwächt ging die „Dritte“ an den Start. Beim 1:7 gegen den SB Heidenheim II behauptete sich nur Kristina Köpp gegen ihre Gegnerin. Lea Köpp, Markus Schiedel und Achim Müller verstärkten das Team gegen den ASV Bellenberg II. Müller/Köpp und Kernen/Pysik verloren erneut. Mit klaren Siegen durch das Damendoppel Lea Köpp/Kristina Köpp und im ersten Herreneinzel durch Markus Schiedel schloss die SG wieder auf. Souverän war Kristina Köpp im Dameneinzel, während Johannes Kernen und Matthias Pysik verloren. Das Mixed entschied über Unentschieden oder Niederlage, Lea Köpp/Markus Schiedel ließen nichts anbrennen und sicherten das 4:4. (rm)