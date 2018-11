Erfolgreicher Saisonausklang

Läufer der TSG Ehingen haben bei den baden-württembergischen Waldlaufmeisterschaften 2018 in Neuhengstett bei Calw sehr gut abgeschnitten. Die Ehinger Leichtathleten ließen ihre bisher schon starke Saison 2018 in Calw, wo die gesamte baden-württembergische Läuferelite am Start war, erfolgreich ausklingen. Als neuer baden-württembergischer Waldlaufmeister ließ sich Alexander Härdtner feiern. Bei den Frauen war Veronika Ulrich als Zweite nur eine Sekunde hinter der Erstplatzierten, ihre TSG-Vereinskolleginnen Anita Böckheler und Rose Zdebik folgten auf den Plätzen sechs und sieben. Mit diesen Ergebnissen belegten die TSG-Läuferinnen in der Mannschaftswertung den zweiten Platz.