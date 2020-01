Erfolgreiche Talente der Skizunft

Nico Offenwanger von der Skizunft Ehingen ist bei den baden-württembergischen Schülermeisterschaften im Slalom auf den dritten Platz gefahren. Im Teamwettbewerb kam Nico Offenwanger in Balderschwang auf Platz zwei. Hannah Offenwanger kam im Slalom auf Rang zehn.

Aufgrund der schwierigen Schneelage hatten die baden-württembergischen Schülermeisterschaften kurzfristig von Thalkirchdorf nach Balderschwang verlegt werden müssen. An drei Renntagen wurden die jeweiligen Meister im Riesenslalom, im Team-Wettbewerb und zum Abschluss am Sonntag im Slalom gesucht. Trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der Schneelage in der Rennpiste gelang es dem SC Heidenheim als Ausrichter, eine anspruchsvolle und faire Strecke zu präsentieren.

Für die Skizunft Ehingen hatten sich die Geschwister Hannah und Nico Offenwanger für diese Meisterschaften qualifiziert. Am ersten Wettkampftag lief es für Nico Offenwanger nicht ganz nach Wunsch. Zwar gelang ihm im oberen Abschnitt des Riesenslaloms eine ausgezeichnete Fahrt, im unteren Abschnitt erwischte er aber einen Schlag und rettete sich artistisch zum nächsten Tor und blieb im Rennen, verlor aber Zeit. Nach Platz 31 im ersten Durchgang fuhr er sich mit einer starken Fahrt noch auf den 13. Gesamtrang nach vorn. Hannah Offenwanger beendete ihr erstes Meisterschaftsrennen auf dem 17. Platz in der Altersklasse U14.

Tags darauf starteten beide Skirennläufer der Skizunft im Team-Wettbewerb, der als Parallelslalom ausgetragen wurde. Hannah Offenwanger belegte am Ende mit ihrem Team den 13. Platz. Ihr Bruder Nico Offenwanger zog mit seiner Mannschaft nach souveränen Vorstellungen ins Finale ein. In äußerst spannenden Eins-gegen-eins-Duellen fehlte am Ende nur ein einziger Punkt zum Titel. Gemeinsam mit seinen Teammitgliedern freute sich Nico Offenwanger dennoch über das sehr gute Ergebnis und den zweiten Platz.

Am letzten Wettkampftag hieß es volle Konzentration auf den Slalom. Hannah Offenwanger zeigte auch im Slalom eine gute Leistung und belohnte sich mit Platz zehn in der U14 und wurde somit zur Siegerehrung mit aufgerufen. Für Nico Offenwanger hingegen ging es vor allem um die Gesamtwertung bei den Buben. „Aggressiv, risikoreich und schnell“, so beschrieb seine Trainerin die Fahrt im ersten Durchgang, den er auf Platz vier beendete. Aufgrund des knappen Zeitrückstandes war aber der so heiß begehrte Platz drei noch in Reichweite.

Die ersten beiden Plätze wurden von den derzeit zwei Bestplatzierten der deutschen Schülerrangliste – Cedric Heusel und dem am wenige Tage zuvor noch beim internationalen Jugendrennen in Kitzbühel startenden Lukas Krauss, der die klare Nummer eins im Jahrgang 2005 ist – ausgefahren. Mit einem Lauf am Limit übernahm Nico Offenwanger nach seiner Fahrt die Führung. Als Leo Scherer vom Skiteam Freiburg durchs Ziel fuhr und die Zeit von Offenwanger nicht unterbieten konnte, war dem Talent der Ehinger Skizunft der dritte Platz sicher.