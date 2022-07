Erfolgreiche Sammelaktion für den Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bring was mit“ hatte die katholische Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt in allen ihren Gottesdiensten am 25. und 26. Juni zu Warenspenden zugunsten des Ehinger Tafelladens eingeladen. Die Mitarbeiterinnen des Tafelladens konnten viele Waren bereits in den Gottesdiensten entgegennehmen. Die Fülle der gespendeten Waren zeigte sich, als Gemeindereferentin Michaela Wohnhas und Ehrenamtskoordinatorin Lucia Zimprich die insgesamt 18 Kisten an haltbaren Lebensmitteln und zusätzlich viele gespendete Hygieneartikel an Heike Hagel, die Leiterin des Tafelladens Ehingen, übergeben konnten.

Die Seelsorgeeinheit wollte einen Beitrag für die Tafelläden und damit für Menschen in Not leisten. Durch die aktuelle Lage, die steigenden Preise und dem Krieg in der Ukraine leben immer mehr Menschen in Armut, was auch bei den Tafelläden spürbar wird. Ohne zur Verfügung gestellte Lebensmittel, finanzielle Zuwendungen und ehrenamtliche Unterstützung wäre die Tafel-Arbeit nicht möglich.