Erfolgreiche Premiere: Hunderte feiern bei Ehinger Musiknacht

Ein echter Erfolg ist am Samstag die erste Ehinger Musiknacht mit DJs gewesen. In elf verschiedenen Gaststätten legten unterschiedliche DJs auf, und lockten mit ihrer Musik viele Hundert Gäste in die Lokale. Getanzt wurde, sofern eine Tanzfläche vorhanden und es nicht zu eng geworden war. Die Stimmung war friedlich und erreichte im Amadeus einen ihrer Höhepunkte.

Die Idee für die Musiknacht kam von außerhalb, auf der Basis vergleichbarer Musiknächte in vier anderen Städten. Versucht wird mit den Aktionen, das Leben in den einzelnen Innenstädten wieder etwas anzukurbeln. Für sieben Euro im Vorverkauf, beziehungsweise zehn Euro an der Abendkasse konnten sich die Besucher einen Bändel besorgen, der ihnen Eintritt in elf Ehinger Bistros, Bars und Café verschaffte. Um 20 Uhr fiel der Startschuss. Offensichtlich entwickelte sich der Besucherandrang bei den einzelnen Veranstaltungsorten unterschiedlich schnell, aber spätestens gegen 22 Uhr waren die Häuser voll, meist bis zum obersten Rand.

Verglichen mit den bekanntesten musikalischen Vergnügungsstraßen, der Bourbon Street in New Orleans, der Beale Street in Memphis oder dem Broadway in Nashville blieben die Straßen Ehingens vergleichsweise leer, denn an den genannten Orten in den USA werden die Straßen und die eng aneinanderliegenden Lokale jeden Abend in ein einziges riesiges Fest eingebunden. Die Besucher der Ehinger Musiknacht konzentrierten sich weit überwiegend auf ein Lokal, in dem sie den Großteil des Abends verbrachten. Von Lokal zu Lokal wechselten vergleichsweise wenige Leute, so zum Beipsiel von Patrik’s Beer Academy ins Times.

Tanzender DJ

Schon früh war der Laden in der Villa Max voll, in der der stets aktive, ja fast schon tanzende DJ Philhouse aus Ulm mit seiner hochprofessionellen Anlage mit Charts, Clubsound und Elektro zu Gange war. Die Gäste waren auch nach Mitternacht noch mit Begeisterung dabei, getanzt wurde aufgrund des großen Besucherandrangs nur in kleinem Rahmen. Patrik’s Beer Academy war um 21 Uhr noch in den Startlöchern, eine Stunde später hieß es Full House bei der 90er-Party von DJ Fettnan aus Stuttgart, bei der reichlich getanzt werden konnte.

Im Yamas hat die Keep It Real Crew aus Ravensburg und Stuttgart mit Reggae und Dancehall für gute Laune gesorgt, jamaikanische Tanzmusik brachte karibisches Flair nach Ehingen, und nach anfangs gerade einmal drei Tänzerinnen gab’s um 23 Uhr für viele Tanzlustige kein Halten mehr.

Im Amadeus in der Bahnhofstraße legte DJ Elle aus Sigmaringen bis 22 Uhr viele deutschsprachige Schlager auf, die für allerbeste Stimmung im voll besetzten Lokal sorgten, danach wurde es rockiger. „Ein graues Haar, wieder geht ein Jahr“ stand stellvertretend dafür, dass hier junges und älteres Publikum am besten durchmischt war. Wenn der DJ selbst seine Stimme einbringt und kleine Moderationen einschiebt, hält er das Publikum bei Laune, und der Funken sprang fast noch mehr über zu späterer Stunde bei Bryan Adams, Joan Jett oder „Highway To Hell“ von AC/DC. Im Amadeus wurde auch heftig getanzt.

Dauerhaft volles Haus

Komplett von Gästen zugestellt war das Alpha, in dem DJ Mc Luvin aus Tübingen „Bad taste der letzten Jahrzehnte“ auflegte. Knallvoll zeigte sich auch das Times mit dem eingespielten Team von DJ T-Rex aus Ulm und DJ Toast; aufgrund der Platznot hatte man damit zu kämpfen, dass kaum getanzt werden konnte. Aber da galt für die Betreiber das Motto „Ziel frühzeitig erreicht“, denn ein dauerhaft volles Haus spricht für die richtige Atmosphäre in der Bude.

So wurde der Ehinger Frühlingsabend zur erfolgreichen Musiknacht, auch wenn das Tanzen oft dem Stehtanz mit Glas in der Hand Platz machen musste.