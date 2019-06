Erfolgreiche Dettinger Athletinnen

Ein überaus erfolgreiches Wochenende gab es bei zwei Wettkämpfen im Siebenkampf in Weingarten und Ulm für Dettinger Leichtathletinnen.

In Weingarten war Annika Schepers in der Altersklasse U18 am Start, mit dem Ziel, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Dies gelang ihr eindrucksvoll mit der Punktzahl von 4797 Punkten. Damit übertraf sie die Norm von 4500 Punkten sehr deutlich. In allen sieben Disziplinen lieferte sie sehr gute Leistungen ab, ohne einen Ausrutscher nach unten. Die meisten Punkte holte sie über die 100 Meter Hürden in 15,24 Sekunden und mit der Kugel mit 14,05 Meter. Über die 100 Meter stellte sie mit 13,47 Sekunden eine neue Bestleistung auf. Aber auch die anderen Leistungen mit 1,56 Meter im Hochsprung, 5,39 Meter beim Weitsprung, 34,74 Meter mit dem Speer sind starke Ergebnisse. Da vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf bereits klar war, dass sie die Quali schafft, ließ sie es dort etwas ruhiger angehen, lief aber mit 2:37,52 Minuten trotzdem noch eine schnelle Zeit. Die Deutschen Meisterschaften finden im August in Ulm statt. Ebenfalls die Quali für die DM schaffte in der Altersklasse der Fünfzehnjährigen Katharina Renz. Diese Quali war zwar erhofft worden, aber aufgrund der hohen Norm von 3575 Punkten nicht zu erwarten gewesen. Mit 3594 Punkten schaffte sie, sehr zu ihrer Freude und der Trainer, die Quali. Die Grundlage dazu schaffte sie mit vier neuen Bestleistungen über die 100 Meter mit 13,27 Sekunden, 802 Meter Hürden in 13,14 Sekunden, im Speer mit 30,22 Meter, wobei sie das erste Mal über 30 Meter warf, und über 800 Meter. Auch ihre Ergebnisse im Weitwurf mit 4,66 Meter, und mit der Kugel mit 10,32 Meter sind sehr gut, aber da ist noch etwas Luft nach oben. Als letzte Disziplin standen dann die 800 Meter auf dem Programm, und sie wusste, dass sie eine Zeit von 2,27 Minuten laufen musste, um die Quali zu schaffen. Das ist eine Zeit, die sie noch nie gelaufen ist. Sie zeigte in diesem Lauf, welche Kämpferin in ihr steckt. Sie lief von Anfang an ein sehr hohes Tempo, so dass sie bereits nach 200 Meter alleine lief, da ihr keine andere Athletin folgen konnte. Sie konnte das Tempo jedoch ohne großen Verlust auf der zweiten Runde halten, und lief nach hervorragenden 2:24,38 Minuten ins Ziel. Total erschöpft, aber überglücklich freute sie sich über die Quali für die DM, die im Juli in Mainz stattfindet. Außerdem konnte sie sich auch noch über den Titel als Regionalmeisterin der starken Region Ost freuen.

Bei den Vierzehnjährigen konnten sich Karolina Bloching und Anna-Maria Fiesel über ihre Qualis zu den Württembergischen Meisterschaften freuen. Die meisten Punkte holte Bloching im Hochsprung mit 1,48 Meter und über die 100 Meter mit 13,90, was gleichbedeutend mit einer persönlichen Bestleistung war, ebenso wie die 8,09 Meter mit der Kugel. Auch mit ihrem Speerergebnis von 19,41 Meter konnte sie zufrieden sein. Die Norm von 2800 Punkten überbot sie dabei deutlich, wobei das Ziel bei den Württembergischen Meisterschaften in Pliezhausen ist, die 3000 Punkte zu knacken.

Fiesel lieferte einen sehr ausgeglichenen Wettkampf ab, wobei sie sich vor allem über die Hürden über eine ordentliche Steigerung freuen durfte. Auch ihr Kugelergebnis mit 8,10 Meter, und der Hochsprung mit 1,40 Meter sind erwähnenswert. Mit 2823 Punkten blieb sie knapp über der Norm, und begleitet somit Bloching nach Pliezhausen. Ihr Ziel werden dort die 2900 Punkte sein. Mit den Plätzen sechs und neun für Bloching sowie Fiesel bei den Regionalmeisterschaften gab es auch noch ordentliche Platzierungen. Damit konnten sich an dem Wettkampfwochenende zwei Dettinger Athletinnen für die Deutschen Meisterschaften und zwei Athletinnen für die Württembergischen Meisterschaften qualifizieren, worüber sich die Athletinnen und Trainer natürlich sehr freuten, da man sieht, dass das auf den Mehrkampf ausgerichtete Training sehr erfolgreich ist.