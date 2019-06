Erfolgreiche Ausbildung zum Baum- und Gartenfachwart

Von Januar bis Ende Mai haben sich 25 Teilnehmer – darunter neun Frauen – zum Baum- und Gartenfachwart im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises unter der Federführung des Kreisberaters Karl-Heinz Glöggler in Zusammenarbeit mit dem Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft (Kurz LOGL) ausbilden lassen. Vom LOGL wurde in Abstimmung mit dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg ein landeseinheitlicher Ausbildungsrahmenplan von rund 100 Stunden in Theorie und Praxis erarbeitet. Der LOGL ist mit seinem Geschäftsführer Heinzelmann an der Prüfung in Theorie und Praxis beteiligt und verleiht nach deren Bestehen Ausweis und Urkunde.

In Zusammenarbeit mit dem Landesverband Obstbau, Garten und Landschaft wurde dieser nur jedes zweite Jahr veranstaltete Kurs in Abendschulungen und Wochenendterminen theoretisch und in der Praxisgemacht. Der Kurs umfasst in der Theorie die Bereiche Grundlagenwissen in Botanik, Bodenpflege, Düngung und Recht, den Bereich Obstbau sowie die Bereiche Landschaft als Lebensraum, Gemüseanbau von der Saat bis zur Ernte mit anschließender Lagerung bis zum Verzehr und die Vielfalt an Möglichkeiten im Ziergarten. Ein wichtiger Teil der Ausbildung mit rund 40 Stunden ist die Praxis, wobei der Schnitt von Obstbäumen vom Pflanzschnitt über Erziehungsschnitt bis zum Erhaltungsschnitt den Hauptteil der Praxis einnimmt. Hinzu kommt noch ein Sachkundenachweis in allgemeinem Pflanzenschutz.

Der Kurs schloss Ende Mai mit einer anspruchsvollen schriftlichen und mündlichen Prüfung ab. Alle Teilnehmer waren bei der schriftlichen Prüfung erfolgreich, so dass sie dann die mündliche Prüfung ablegen konnten. Die Prüfungskommission bestand aus dem Fachberater Karl-Heinz Glöggler vom Landratsamt sowie der LOGL-Geschäftsführer Heinzelmann. Alle zur Prüfung erschienenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestanden und erhielten dann eine Urkunde und entsprechenden Ausweis. 21 der Teilnehmer kommen aus dem Alb-Donau-Kreis und davon sieben aus dem hiesigen Raum (Ehingen, Emerkingen, Kirchen, Oberdischingen, Rottenacker und Weilersteußlingen). Sie sind jetzt zertifizierte LOGL Obst- und Gartenfachwarte.