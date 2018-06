Erfolgreich bei den Abschlussprüfungen

An der Kaufmännischen Berufsschule Ehingen haben die Schüler den schriftlichen Teil der Abschlussprüfung Sommer 2018 hinter sich gebracht. 72 Absolventen wurden in den Fachklassen Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel, Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement unterrichtet und haben an der Abschlussprüfung teilgenommen und bestanden. 22 Industriekaufleute haben zusätzlich in einer weiteren schriftlichen und mündlichen Prüfung in Englisch das KMK-Fremdsprachen-Zertifikat der Ständigen Kultusministerkonferenz erworben. Dieses bundeseinheitlich geregelte Sprachdiplom ist in ganz Europa anerkannt.

Im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier am Donnerstag, die von Abteilungsleiter Hans-Jürgen Jäger moderiert wurde, überreichte der stellvertretende Schulleiter Walter Fuchs 22 Preise und 19 Belobigungen an die Auszubildenden. Zuvor verdeutlichte Fuchs in seiner Ansprache, dass die Absolventen mit dem Erlernen eines Berufs eine wichtige Basis geschaffen haben, die ihnen nun viele Möglichkeiten eröffne.

„Schmieden Sie Pläne, setzen Sie sich neue Ziele, stellen Sie sich den Herausforderungen der Zukunft und lassen Sie sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen“, so Fuchs weiter. Nur wer neugierig bleibe und seinen beruflichen Werdegang aktiv gestalte, könne die Freude an der Arbeit erhalten. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünschte Fuchs den Abschlussprüflingen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Die Abschlussprüfung ist Hauptbestandteil der sogenannten Kammerprüfung, die bei der Industrie- und Handelskammer Ulm beziehungsweise der Handwerkskammer Ulm in den nächsten Wochen stattfindet. Die guten Prüfungsergebnisse beweisen, dass das System der dualen Berufsausbildung, also die Zusammenarbeit von Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen, gut klappt. Über die Hälfte der Prüflinge konnte sich über eine Auszeichnung freuen. Den Preis des Landrats als beste Prüfungsteilnehmer erhielten gleich drei Prüflinge mit einem Schnitt von 1,1, nämlich Kristin Holub, Benjamin Reiner und Annika Spann.

Die Auszubildenden Kristin Holub, Yeliz Basar, Michaela Munding, Selcuk Öztürk, Kevin Lepple, Isabelle Ryschka, Annika Spann und Janine Klein beschrieben in launigen Worten ihre vergangene Schulzeit. Sie bedankten sich stellvertretend für alle Mitschüler mit netten Geschenken bei ihren Lehrern für die gute Betreuung und Prüfungsvorbereitung.

Belobigungen erhielten:

Anna-Lena Anliker (Küchenzentrum Marchtal. Obermarchtal), Michael Bierer (Merckle, Ulm), Stefanie Coppola (Dalheimer, Rottenacker), Steffen Eisenhut (Möbel Borst, Ehingen), Maike Enderle (Bernd Meffle, Westerheim), Lena Fiderer (KaMo, Ehingen), Tamara Hommel (Burkhardt Fruchtsäfte, Machtolsheim, Herbstprüfung), Stefanie Kienolth (KaMo, Ehingen), Lena Köger (Kostan Natursteine, Munderkingen), Ardita Krasniqi (Burgmaier Technologies, Allmendingen), Kevin Lepple (Robert Bayer GmbH, Ehingen), Timo Löw (Aldi, Laichingen), David Ludwig (Bumis, Ehingen), Lars Meindl (Kneer Fenster und Türen, Westerheim), Vanessa Missel (Parkett Weber, Munderkingen, Herbstprüfung), Benjamin Mutschler (Christoph Matulke Finanzdienstleistungen, Blaubeuren), Tobias Rieger (Betonwerk Diephaus Reinschütz, Munderkingen), Jessica Ritzler (Schumacher, Ehingen), Kyla Robl (KTI-Plersch Kältetechnik, Balzheim), Annika Wasner (Möbel Borst, Ehingen), Kevin Weber (Mangold Mineralöl, Westerheim, Herbstprüfung), Laura Winter (Schaufler Tooling, Laichingen, Herbstprüfung).

Für hervorragende Leistungen erhielten einen Preis:

Yeliz Basar (Sanitätshäuser ADK, Ehingen), Rukije Dellova (Kaufland, Erbach), Anabel Engeser (Liebherr-Werk Ehingen), Lena Fasolin (Fasolin, Laichingen), Michaela Fasolin (Müller, Laichingen), Judith Flöss (Liebherr-Werk Ehingen), Yannick Freudenreich (AVS Aggregatebau, Ehingen-Stetten), Kevin Gnann (DIY Element System, Rottenacker), Kristin Holub (Dänisches Bettenlager, Ehingen), Anna-Lena Kaufmann (Liebherr-Werk Ehingen), Alisa Lichtensteiger (Merckle, Blaubeuren, Herbstprüfung), Karina Meder (Autohaus Fricker, Laichingen, Herbstprüfung), Jessica Müller (Autohaus Burger, Blaubeuren, Herbstprüfung), Michaela Munding (DIY Element System, Rottenacker), Janine Nadj (Hahl Filaments, Munderkingen), Fabian Ocker (Expert, Ehingen), Vanessa Rapp (Paravan, Aichelau), Benjamin Reiner (Edeka Neukauf, Laichingen), Sandra Ried (Liebherr-Werk Ehingen), Isabelle Ryschka (Reif, Heroldstatt), Patricia Sautter (Sprint Sanierung, Asch), Luca Schleiblinger (Aldi, Blaubeuren), Laura Schoch (Rampf Formen, Allmendingen), Annika Spann (Habrama, Erbach), Kim Wachter (Pichler, Laichingen), Larissa Witt (Burgmaier Technologies, Allmendingen).