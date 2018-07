Die aus dem Raum Ehingen/Laupheim stammenden Triathleten des SV Sulmetingen sind bei mehreren Wettkämpfen am Start gewesen.

Jürgen Gaus, Bernd Lucas und Thomas Scharmach starteten in Erlangen beim Mitteldistanz-Triathlon mit 2000 Meter Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen. Gaus kam als schnellster SVS-Triathlet ins Ziel und belegte in 4:45,26 Stunden den elften Platz in seiner Altersklasse (AK). Wenige Sekunden später kam Lucas in 4:45,42 Stunden ins Ziel (AK-Platz 35), als dritter SVS-Triathlet wurde Thomas Scharmach in 5:09,17 Stunden auf Platz 20 in der AK gewertet.

Eine Woche zuvor waren Guido Maier und Andreas Glaser beim Federsee-Halbmarathon am Start, wobei Maier mit 1:25 Stunden in seiner Altersklasse gewann, während Glaser (1:32) auf Rang vier das Siegerpodest verpasste.

Tobias Wutz nahm am ITU World Triathlon in Hamburg teil und war an dem Wochenende in zwei Disziplinen dabei. Am Samstag startete Wutz in der Staffel und fuhr die schnellste Radzeit aller Staffelteilnehmer. Auch dank seiner Zeit von 30:26 Minuten (Durchschnittsgeschwindigkeit: 40 km/h) kam die Staffel auf Platz fünf der Gesamtwertung. Einen Tag später trat Wutz über die Olympischen Distanz an und wurde mit der Zeit von 2:18 Stunden auf Platz 41 unter mehreren Tausend Teilnehmern in der AK gewertet. Beim ersten Fischbacher Seeschwimmen erzielte Wutz eine Woche später den dritten Platz der Gesamtwertung. Das 2000 Meter lange Freigewässerschwimmen im Bodensee meisterte Wutz in 29:41 Minuten.

Am 29. Juli starten vier Triathleten des SVS beim Ironman in Hamburg, bei dem 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen auf dem Programm stehen. Und das bei hohen Temperaturen, laut Wetterprognose soll es am Wochenende in Hamburg 30 Grad warm werden.