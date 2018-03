Erfolge für TC bei Stadtmeisterschaften

Tennistalente des TC Ehingen haben erneut erfolgreich abgeschnitten. Bei den Hallen-Stadtmeisterschaften Ulm/Neu-Ulm 2018 stellten Luis Lengler und Marcel Lakstankin ihr Können unter Beweis. Lengler spielte in der Altersklasse U8 auf Zeit (zweimal 7,5 Minuten); in seinem ersten Spiel siegte er mit 5:4, das zweite Spiel gewann Lengler mit 6:3 und im dritten siegte das TC-Talent mit 7:1. Lengler erspielte sich somit den ersten Platz bei der U8-Stadtmeisterschaft. Sein Vereinskollege Marcel Lakstankin spielte auf zwei Sätze bis vier in der Altersklasse U9. Nach zwei Siegen musste sich Lakstankin dem Turniersieger und dem Zweitplatzierten geschlagen geben und belegte den dritten Platz. Jana Stepanenko vom TC erreichte beim Endturnier der WTB-Kleinfeldtennis-Turnierserie U9 den zweiten Platz. In der Gruppenphase qualifizierte sie sich mit einem 11:0-Sieg und einer 3:6-Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin Mariella Thamm (TC Bernhausen) für die Endrunde. Das Viertelfinale ging mit 7:1 an das TC-Talent. Mit dem 8:4 im Halbfinale sicherte sich Stepanenko den Finaleinzug. Am Ende war sie Zweite hinter Mariella Thamm. Besonders erfreut über die Erfolge der jungen Ehinger zeigte sich TC-Trainer Jiri Heinisch. „Man sieht, dass der Nachwuchs während des Wintertrainings im technischen und spielerischen Bereich große Fortschritte gemacht hat.“