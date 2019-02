Erfolge für Talente des TC Ehingen

Die Tennistalente Jana Stepanenko und Luis Lengler des TC Ehingen bei den letzten württembergischen Jüngstenmeisterschaften der Hallensaison das Podest. Jana Stepanenko erspielte sich in der Altersklasse U10 auf dem Großfeld den zweiten Platz. Die besten 16 Tennisspieler aus dem Gebiet des Württembergischen Tennisbundes (WTB) hatten um die Meisterschaft gespielt. Im Achtelfinale bezwang Stepanenko ihre Gegnerin klar mit 4:0 und 4:1. Mit demselben Ergebnis war das Ehinger Tennistalent im Viertelfinale gegen die an Nummer drei gesetzte Amy King (TC Ratshausen) erfolgreich gewesen. Auch im Halbfinale gab Stepanenko nur ein Spiel ab und zog mit 4:1 und 4:0 in das Finale. Das Finale ging mit 4:0 und 4:2 an Annika Feifer vom TC Lichtenwald. Louis Lengler erreichte in der Altersklasse U9 (MC) das Halbfinale und sicherte sich somit den dritten Platz. Das TC-Talent war in allen drei Gruppenspielen erfolgreich. Mit seinen 5:4-, 4:0- und 4:2-Siegen in der Gruppe qualifizierte sich Lengler für das Viertelfinale. In der Runde der letzten acht gewann er gegen Hannes Wilhelm (TCW Waldhausen) mit 4:0 und 4:1. Im Halbfinale unterlag Luis Lengler dem später zweitplatzierten Liam Bienert von der Aalener Sportallianz. Sieger wurde Lorenzo Rauner vom SSV Ulm 1846. Unter den 16 besten württembergischen Tennisspielern in der Altersgruppe U10 waren vom TC Ehingen auch Leni Eisele (Achtelfinale) und Marcel Lakstankin (Viertelfinale).