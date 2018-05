Erfolge für Nachwuchs-Judoka des Ehinger SC

Tizian Nickel vom Ehinger SC hat bei den südwürttembergischen Judo-Einzelmeisterschaften der Altersklasse U12 in Biberach den ersten Platz belegt. Sein Vereinsgefährte Urs Vaillant belegte in seiner Gewichtsklasse den dritten Platz. Bei verschiedenen Vorentscheidungen hatten sich Nickel (Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm) und Vaillant (bis 40 Kilogramm) für die Titelkämpfe qualifiziert. Bei den Wettkämpfen in Biberach sicherte sich Tizian Nickel mit vier Siegen in vier Kämpfen den ersten Platz, während Urs Vaillant in der Vorrunde einen Kampf verlor; seine anderen fünf Kämpfe entschied der Judoka des Ehinger SC für sich und belegte bei einem Starterfeld von 15 Athleten in seiner Klasse den dritten Platz.