Erfolge für Nachwuchs des TC Ehingen

Beim Kleinfeld-Einzel- und Doppel-Tennisturnier in Schwendi haben Nachwuchsspieler des TC Ehingen Spitzenplätze in der Altersklasse U10 belegt. Jana Stepanenko setzte sich in ihrer Konkurrenz klar durch und sicherte sich nach sechs gewonnenen Spielen den ersten Platz. Marcel Lakstankin musste sich dem späteren Turniersieger geschlagen geben, entschied jedoch die restlichen fünf Partien für sich und wurde Zweiter. Im Doppel belegte Jana Stepanenko zusammen mit Francesca Parcelli (TC Weingarten) den ersten Platz. Marcel Lakstankin kam mit seinem Teamkollegen Luis Lengler auf Platz zwei. Lengler spielte neben dem Qualifikationsturnier zum Porsche-Mini-Grand-Prix ebenfalls in Schwendi. Lengler musste sich im Finale mit 3:4 knapp dem Turniersieger Julian Schäufele Formentera (TC Wernau) geschlagen geben.