Erfolge für Läufer der TSG Ehingen in Bad Buchau

Zum 19. Mal hat die Kurstadt Bad Buchau ihren zwischenzeitlich populären Stadtlauf veranstaltet. Die Halbmarathonstrecke über 21,1 Kilometer führte auf idyllischen Wegen durch das größte Naturschutzgebiet Süddeutschlands rund um den Federsee. Die Leichtathleten der TSG Ehingen waren mit acht Teilnehmern das herausragende Team, erkämpften sich doch sechs der TSG-Leichtathleten in verschiedenen Altersklassen Treppchenplätze. Bei brütender Hitze und ohne schattige Abschnitte war die Strecke um den Federsee eine Herausforderung für alle Teilnehmer. Die Zeiten beim Buchauer Stadtlauf 2018 waren gegenüber den Vorjahren entsprechend schwächer. Die Ehinger Leichtathleten Oliver Hoffmann, Alexander Hempel und Peter Zdebik belegten die Plätz eins, vier und 16 im Gesamteinlauf. Es siegte Oliver Hoffmann in der Zeit von 1:15,26 Stunden vor Alexander Hempel (1:25,26) und Peter Zdebik (1:33,18). Somit war auch der Mannschaftssieg perfekt. Besonders hervorragend war Peter Zdebik mit seinem ersten Platz unter 16 Teilnehmern in seiner Altersklasse. Bei den Damen belegte Renata Baum in 1:41,39 Stunden Platz drei, Anita Böckheler mit 1:44,28 Stunden Platz vier und Rose Zdebik (1:44,45) Platz fünf im Gesamteinlauf. Damit sicherten sich die Ehinger Damen ebenfalls den Mannschaftstitel. Im Jedermannlauf erkämpfte sich Philipp Hüll den achten Platz im Gesamteinlauf und sein Bruder Samuel lief als Zwölfter ein.