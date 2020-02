Erfolge für Ehinger Teams

In der Basketball-Bezirksliga Ost haben beide Ehinger Mannschaften ihr Heimspiel gewonnen. Die TSG Ehingen I setzte sich gegen die TSG Söflingen IV mit 71:56 durch, der KSC Ehingen bezwang den TV Weingarten 86:82.

Zwei Tabellennachbarn trafen beim Spiel der TSG I gegen Söflingen aufeinander. Ausgeglichen verlief das erste Viertel, das 22:22 endete. Im zweiten Abschnitt legte der Tabellenvierte aus Ehingen zu, erzielte 30 Punkte, kassierte lediglich neun und setzte sich bis zur Pause deutlich auf 52:29 ab. Im dritten Viertel lief es in der Offensive bei beiden Teams nicht rund; den Söflingern gelangen nur fünf Punkte in diesem Abschnitt, während die Ehinger zwölf Punkte verbuchten und ihren Vorsprung auf 30 Zähler ausbauten (64:34). Offenbar hatte der Gastgeber das Spiel schon abgehakt, mit 7:22 ging das letzte Viertel verloren. Der Sieg der TSG Ehingen geriet nicht in Gefahr, fiel am Ende aber nicht so deutlich aus, wie es sich nach drei Vierteln abgezeichnet hatte. Beste Punktesammler des Tabellenvierten waren David Rybinski (21), Patrick Docimo (11), Peter Breymaier (10) und Johannes Häußler (10).

Hart umkämpft war das Heimspiel des KSC Ehingen gegen den TV Weingarten. Nach dem ersten Viertel hatten die Gäste knapp die Nase vorn (23:22) und auch das zweite Viertel entschied Weingarten für sich zum Halbzeitstand von 38:35. In der korbreichen zweiten Halbzeit drehten die Ehinger die Partie. Nach dem dritten Viertel lag der KSC mit 58:57 vorn und baute seinen Vorsprung bis zum Schluss noch auf vier Punkte aus (86:82). Erfolgreichste Werfer für die Heimmannschaft waren Reggie Hasic (27 Punkte), Gregor Grolik (18), Zeljko Benjo (15) und Ilija Dominkovic (13).

Auf den Ersten und den Letzten treffen die Ehinger Mannschaften am nächsten Spieltag. Der KSC ist am Samstag, 15. Februar, 10 Uhr, zu Gast beim Schlusslicht Scanplus Baskets Oberelchingen III, die TSG I empfängt ebenfalls am Samstag, 17.30 Uhr, den bisher ungeschlagenen Tabellenführer BBU Ulm IV.