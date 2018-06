Erbach steht vor der nächsten großen Hürde

Die Tabellenführung der Ehinger Tischtennis-Herren I in der Kreisklasse A 2 ist am Samstag so gut wie ungefährdet: Das Schlusslicht reist an. Der TSV Erbach und Schelklingen haben in den Kreisligen Heimrecht.

Herren Bezirksklasse. Öpfingen ist an diesem Wochenende spielfrei.

Herren Kreisliga 1. Nach der hohen Heimniederlage gegen Obenhausen ist der TSV Erbach Gastgeber von Holzheim II. Die Gäste sind Tabellendritter und gehen als klarer Favorit in die Partie.

Herren Kreisliga 2. Schelklingen hat am vergangenen Wochenende eine große Chance verpasst: Gegen den Tabellenletzten holte das Team nur ein 8:8. . Dornstadt II ist Vierter – eine deutlich schwerere Aufgabe.

Herren Kreisklasse A 2. Spitzenreiter TTC Ehingen misst sich mit dem Rangletzten Rißtissen. Alles andere als ein Heimsieg wäre überraschend. Munderkingen steht indes vor einer kniffligeren Aufgabe: Es geht gegen Herrlingen IV, die Mannschaft, die erst in der Vorwoche entthront wurde. Nach der überraschenden Niederlage in Rottenacker spielt Berg außerdem gegen Öpfingen II. Der SC peilt einen Sieg an. Obermarchtal ist wiederum gewarnt vor der TSG Rottenacker, die beim Sieg über Berg groß aufspielte. Das Spiel Berg II gegen Bach war schon am gestrigen Mittwoch.

Herren Kreisklasse B 2. Ein gro-ßes Programm hat die Kreisklasse B 2. Schon gestern Abend hat das verlegte Spiel Schelklingen II - Unterstadion stattgefunden.

Ehingen III rechnet sich gegen Obermarchtal II Punkte aus und Ehingen II hofft gegen Unterstadion auf einen Erfolg. Griesingen II und Berg III werden aber wohl kaum Chancen haben.

Herren Kreisklasse C 2. Rißtissen II steht gegen Ludwigsfeld IV vor einem schweren Gang. Auch Berg IV kann sich nicht viel ausrechnen.

Damen Bezirksklasse. Am letzten Spieltag der Vorrunde ist der SC Bach Gastgeber des Tabellenführers Merklingen. Schelklingen gastiert beim punktgleichen Staig II.

Jungen Bezirksliga. Die Ehinger Jungen, noch mit weißer Weste, wollen ohne Minuspunkt durch die Vorrunde kommen. Gegen Westhausen ist ein weiterer Sieg eingeplant.

Jungen Bezirksklasse. Berg ist gegen Öpfingen klarer Favorit. Das Spiel gegen Wiblingen ist für Griesingen I eine Herausforderung.

Mädchen Landesliga. Die Berger Mädchen bestreiten ihre zwei letzten Auswärtsspiele. In Kißlegg dürften sie ein weiteres Mal gewinnen, die Partie gegen Deuchelried wird ungleich schwerer.

Mädchen Bezirksklasse. Gegen Herrlingen II gibt es für die Erba-cher Mädchen wohl wenig zu holen. (ai)