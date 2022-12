Er prägt seit 60 Jahren die Ehinger Fasnet

Ehre, wem Ehre gebührt. Das trifft auf einen besonderen Moment bei der Dämonengruppe Ehingen zu, die bei ihrem traditionellen Werkstattfest Lothar Huber zu besonderen Ehren hat kommen lassen. Für 60 Jahre Mitgliedschaft bei den Dämonen sorgte Lothar Huber für einen Gänsehautmoment bei den rund 250 anwesenden Mitgliedern und Gästen.

Seit 1961 bei den Dämonen

Seit dem Jahr 1961 ist Lothar Huber Mitglied der Dämonengruppe Ehingen. Er hat sich damals, als junger Bursche, zu den Dämonen geschlichen, indem er sich einfach das Häs seines Bruders schnappte und bei den Dämonen auftauchte - heute undenkbar. In den Jahren danach entwickelte sich Lothar Huber zu einem Vollblutnarr, dessen Wirken weit über die Grenzen Ehingens hinaus bekannt wurde. Um nur ein paar eindrucksvolle Zahlen zu nennen, griff Zunftmeister Holger Frey etwas in die Geschichtskiste der Dämonen. Lothar Huber war 24 Jahre lang Zunftmeister der Dämonengruppe und hat in dieser Zeit acht Vizes, Schriftführer und Kassier gehabt.

Mitgliederzahl verdoppelt

In seiner Zeit als Zunftmeister hat sich die Mitgliederzahl der Dämonen fast verdoppelt, Lothar Huber organisierte die Feiern zum 20., 25., 30., und 40. Bestehen der Dämonengruppe und Lothar Huber war zusätzlich 15 Jahre lang Zunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck. Er ist Ehrenmitglied der Dämonengruppe, Ehrenzunftmeister und gilt in Ehingen als Vater des Narrenstadels, den er damals gegen viele Widerstände umgesetzt hat. Er hat damit allen Ehinger Narren eine Heimat gegeben - eine herausragende Leistung, die die sechs Ehinger Gruppen der Narrenzunft Spritzenmuck noch enger zusammengebracht hat.

Auch der Präsident grüßt

Zu seiner Ehrung ließ es sich auch Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), nicht nehmen, in einer Videobotschaft dem Jubilar für seinen Einsatz in den vergangenen 60 Jahren zu danken. „In Deinen vielen Jahren hast du unheimlich viele Zeichen in Deiner Heimatstadt Ehingen gesetzt. Du bist für mich ein Mann, auf den wir uns verlassen konnten in der Vereinigung. Du warst eine stabile Säule in der Vereinigung und Du warst ein herzlicher, ein ehrlicher und unglaublich ehrgeiziger, aber auch ein eigenwilliger Mensch. Deine Schlitzöhrigkeit habe ich sehr deutlich gemerkt, als plötzlich das Jubiläum 150 Jahre Muckenspritzer im Raume stand. Wir haben uns dann kurz gezofft, aber insgesamt möchte ich Dir herzlich Danken für Deinen Humor, Deine Menschlichkeit und die vielen schönen Begegnungen, die ich in der langen Zeit mit Dir hatte“, betonte der Präsident.

Sichtlich gerührt von all den lobenden Worten, ergriff Lothar Huber dann auch auf seine unnachahmliche Art und Weise das Mikrofon und sorgte mit seinen, auch nachdenklichen Worten, für einen absoluten Gänsehautmoment in der Geschichte der Dämonengruppe Ehingen.