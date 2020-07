Er leitet die neue Sektion Wirbelsäulentherapie im Alb-Donau Klinikum

Das Alb-Donau Klinikum Ehingen hat seit 1. Juli einen neuen Sektionsleiter: Dr. Tugrul Kocak (Foto: ADK) leitet die neue Sektion Wirbelsäulentherapie, die die bereits bestehende Sektion Wirbelsäulenchirurgie optimal ergänzt. Dr. Kocak ist 44 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat seine medizinische Ausbildung in der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm am RKU absolviert. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war dort die konservative und operative Wirbelsäulenorthopädie, aber auch die Bereiche Rehabilitation und Unfallchirurgie (an der Universitätsklinik Ulm) hat er absolviert. In den vergangenen fünf Jahren war der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie als Oberarzt der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm am RKU tätig.

Mehrere Schwerpunkte

Seine Schwerpunkte sind degenerative Wirbelsäulenerkrankungen sowie die multimodale Schmerztherapie. Zu den degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen zählen unter anderem der Bandscheibenvorfall und Bandscheibenverschleiß, die Spinalkanalstenose, das Wirbelgleiten, die Arthrose der Wirbelgelenke sowie die Skoliose (Verdrehung der Wirbelsäule). Aber auch kindliche Skoliosen und Kyphosen (seitliche Verbiegung der Wirbelsäule) gehören zum Spektrum des Orthopäden. Dr. Kocak ist an seinem neuen Wirkungsort zum einen konservativ und operativ tätiger Klinikarzt, zum anderen aber auch Orthopäde im Medizinischen Versorgungszentrum Ehingen. In dieser Funktion hat er auch viel mit akuten Rückenbeschwerden wie Ischiasschmerzen oder dem so genannten Hexenschuss zu tun.

Hervorragende Voraussetzungen

„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Herrn Dr. Kocak davon zu überzeugen, dass er hier auch durch die enge Verbindung von ambulant und stationär und unser von Physiotherapeuten geleitetes Fitness- und Gesundheitsstudio hervorragende Voraussetzungen für seine Arbeit hat. Sein konservatives und operatives Spektrum sorgt dafür, dass wir nun im Bereich Wirbelsäule noch vollständiger aufgestellt sind. Dr. Kocak und ich kennen uns schon viele Jahre aus unserer ärztlichen Arbeit und ich freue mich wirklich sehr, dass wir nun gemeinsam Patienten versorgen können“ sagt Prof. Dr. med. Michael Kramer, Chefarzt der Chirurgischen Klinik. (sz)