Er hat das Ulrichsbier groß gemacht – Jetzt wäre er 100 Jahre alt geworden

Es ist das Jahr 1911: Ulrich Zimmermann, der Großvater des jetzigen Brauereiinhabers, braut eigens zum Patrozinium der Ulrichskapelle von Berg ein Starkbier, Doppelbier genannt. Er öffnet den Brauereihof unterhalb des Käppeles, stellt Bänke auf und lädt die Bevölkerung ein. Es ist die Geburtsstunde von Ulrichsbier und Ulrichsfest.

1927 stellt der „Bräumeister“, wie er im Dorf heißt, erstmals ein Festzelt auf. Er bietet am kirchlichen Fest zur Freude seiner Mitbürger auch Preisschießen, Kinderbelustigungen, Musik und Tanz, ja sogar einem Schönheitswettbewerb an. Das Fest wird zur Legende – das Ulrichsbier seine Konstante.

Große Krise

Vor etwa 40 Jahren erlebt die regionale Brauwelt dann eine Krise. Große Brauereien werben aggressiv zu Lasten der kleinen. Unternehmensberater tingeln über Land und raten den verunsicherten Brauern: „Braut nur noch eine Sorte und zwar Pils, das ist die Zukunft!“ Ulrich Zimmermann, Sohn des Bräumeisters und Vater des heutigen Inhabers, entscheidet 1981 anders: Kein Mainstream und keine Ein-Sorten-Strategie soll helfen, sondern das aromatische Ulrichsbier – das bernsteingoldene Spezialbier mit milder Röstmalznote, das er bis dahin nur zum Ulrichsfest braute und nun ganzjährig ins Bügelverschlussfläschle mit Porzellanklöppel füllt. Auch sein Etikett, das nach wie vor an das Uretikett von 1911 erinnert, macht es zum Kult. Heute begeistert das Ulrichsbier unzählige Bierfreunde. Andere Bügel-Biere kamen und gingen. Das „Uli“ wurde zu einem beliebten Kultbier.

Am 6. August 1920 kommt Ulrich Zimmermann in Berg zur Welt. Mit gerade mal 50 Jahren stirbt 1935 sein Vater Ulrich. Die Mutter mit den vier Kindern betreibt die Landwirtschaft, Brauerei und Wirtschaft weiter. Schon früh wird Ulrich zusammen mit seinen drei Geschwistern in die Pflicht genommen. 1938 macht er in Ehingen sein Abitur und beginnt sein Studium in Weihenstephan, das er, wie viele seiner Generation, aufgrund des Kriegs unterbrechen musste. Aus dem Krieg in Russland wird er wegen einer schweren Augenverletzung in ein Lazarett in Italien verlegt und kommt Mitte 1945 nach Berg zurück. Durch Praktika in Brauereien und Mälzereien sammelt er praktische Erfahrung – bei Dünnbier, Mangel an Rohstoffen und Heizmaterial. 1946 nimmt er das Studium wieder auf, das er 1947 als Diplom-Braumeister abschließt.

Ulrich Zimmermann hat zusammen mit seiner Frau Maria innerhalb von fast 40 Jahren in vielen kleinen Einzelschritten die Brauerei praktisch neu gebaut. Sparsam, bescheiden und immer in Sorge für Kunden, Mitarbeiter und Familie hat er unermüdlich gearbeitet.

Großes Engagement

Das Überleben der Brauerei in der Welle des Brauereisterbens in den 70er- und 80er-Jahren ist seinem riesigen Engagement und seiner persönlichen Bescheidenheit zu verdanken. Seine ganz besondere Leistung war die Einführung von Ulrichsbier als ganzjährige Bierspezialität im kleinen Bügelverschlußfläschle. Am 6. August 2020 hätte Ulrich Zimmermann nun seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das feiert die Berg-Brauerei mit Blech: Ab Ende Juli, also rechtzeitig zu seinem Geburtstag, gibt’s in Lebensmittel- und Getränkemärkten eine limitierte Menge an Blechträgern, gefüllt mit sechs Ulrichbier-Bügelverschlußfläschle, denn bis 1968 wurden die Berg Bier-Spezialitäten in Blechkisten ausgeliefert.

Die Hauptgärung des Ulrichsbiers erfolgt übrigens im Bottich von 9,5 auf sechs Grad Celsius fallend. Das daraus entstehende Jungbier wird nach acht Tagen in den Reifetank umgelagert und mit frischer Hefe und Würze aufgekräust. Die zweite Gärung findet bei sechs auf -1 Grad Celsius fallend statt. Die Zweifach-Reifung vervollständigt den Charakter der Bierspezialität. Übrigens: Die klassische Sekt- und Champagnerherstellung wendet dieses zweite Vergären auch an.