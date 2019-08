Mit 26:23 hat der Favorit Nantes aus Frankreich erneut den Sparkassen-Cup in Ehingen für sich entschieden. Damit sicherte sich das Team von Cheftrainer Alberto Entrerríos zum vierten Mal in Folge den Titel des hochklassigen Handballturniers in der Ehinger Längenfeldhalle.

Ein detaillierter Spielbericht und vieles mehr zum Sparkassen-Cup folgt im Laufe des Abends.