Es ist ein liebgewordenes Ereignis, das am Ende auch einem guten Zweck zugute kommt: Das jährliche Entenrennen in Ehingen, das vom Lions Club Munderkingen/Ehingen veranstaltet wird. Am Sonntag, 11. September, ist es wieder soweit. Um 14 Uhr werden die Enten bei der Brücke am Eloxalwerk zu Wasser gelassen und gegen 14.30 Uhr im Ziel einfahren. Dieses ist die Brücke am Biergarten beim Groggensee. Wie der Lions Club mitteilt, gibt es für die ersten 20 Enten lukrative Preise. Wie jedes Jahr werden die gesamten Einnahmen an einen wohltätigen Zweck gespendet. Wer noch dabei sein möchte, hat dazu noch die Möglichkeit. Enten werden noch am Samstag auf der Kirbe verkauft und am Sonntag von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr am Groggensee und beim Startpunkt. Bis dahin können die gekauften Enten dort auch noch abgegeben werden. Die Preisübergabe findet am Freitag, 16. September, um 17 Uhr bei der Firma Zeller statt, die Gewinner werden von den Veranstaltern benachrichtigt.