Engpass in der Abwehr

Testspiele des SSV Ehingen-Süd

Um einen Tag vorverlegt wird das erste Testspiel des SSV Ehingen-Süd. Wegen des deutschen EM-Spiels am Mittwoch trifft Süd schon am Dienstag, 22. Juni, 19 Uhr, in Kirchbierlingen auf den Landesligisten SV Ochsenhausen. Gegner in weiteren Testspielen sind Landesligist SSG Ulm (26. Juni, 13 Uhr, in Kirchbierlingen), Bezirksligist SV Sulmetingen (30. Juni, in Sulmetingen), die Landesligisten FV Biberach (2. Juli, in Kirchbierlingen) und SC Ichenhausen (10. Juli, 11 Uhr, in Kirchbierlingen), Oberligist SF Dorfmerkingen (16. Juli, in Dorfmerkingen) und Landesligist Olympia Laupheim (18. Juli, in Hüttisheim). Zuschauer sind zugelassen (bei den aktuellen Infektionszahlen bis zu 750), doch gelten weiter Hygieneregeln und es besteht die Pflicht zur Kontakterfassung der Anwesenden. Im Vorjahr mussten Zuschauer in Kirchbierlingen vor Betreten des Sportgeländes einen Zettel ausfüllen, diesmal soll es alternativ dazu die Möglichkeit geben, über die Corona-Warn-App oder einen QR-Code die Anwesenheit zu dokumentieren. (aw)