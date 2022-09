Englisch-Stammtisch trifft sich wieder

The English Conversation Group, der Englisch-Stammtisch, kommt erstmals nach den Sommerferien am Donnerstag, 15. September, im Gasthaus Rose in der Hauptstraße 10 in Ehingen zusammen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dazu eingeladen sind englische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, Schüler, die einen Auslandsaufenthalt planen oder ihre Sprachfertigkeiten verbessern wollen, oder Leute, die gern Englisch sprechen, ihre Fertigkeiten auffrischen und unverbindlich nette Personen treffen wollen – ohne jegliche Verpflichtung. Die Teilnahme ist unverbindlich und an keine Mitgliedschaft oder Beitragszahlung gebunden. Weitere Termine für den Englisch-Stammtisch sind am 29. September, 13. und 27. Oktober, 24. November, 8. Dezember sowie 12. und 26. Januar 2023 jeweils im Gasthaus Rose um 19.30 Uhr.