Der nächste Englisch-Stammtisch findet am Donnerstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr in der Ehinger Rose statt. Eine Anmeldung sollte möglichst einen Tag zuvor Rose erfolgen unter der Telefonnummer 07391 / 2737. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Die Treffen sind in der Regel vierzehntägig, immer donnerstags. Willkommen sind alle diejenigen, die gerne mal wieder englisch reden möchten.