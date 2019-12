Engel Leyla zieht auf Wochenmarkt 15 Gewinnlose für Weihnachtsbäume

Aus allen von den Händlern des Ehinger Wochenmarkts an ihre Kunden ausgegebenen Losen hat Engelchen Leyla am Samstagmittag 15 gezogen. Ihre Besitzer dürfen sich über einen kostenlosen Weihnachtsbaum freuen. Bei der Ziehung der Weihnachtsverlosung war der Nikolaus auch dabei und schüttelte die Kiste, aus der Leyla nacheinander 15 Lose entnahm.

Mit lauter Stimmer verkündete Marktmeister Heiko Jung die gezogenen Nummern. Gewonnen haben die Lose mit den Nummern 7303, 5971, 5914, 7173, 5479, 5763, 6311, 5992, 5895, 5047, 7739, 5921, 5664, 5725 und 6859. Wer eines dieser Lose hat, kann es am Dienstag oder Samstag auf dem Wochenmarkt bei der Käsetheke Semtner gegen einen Gutschein eintauschen. Dieser berechtigt dazu, sich beim Christbaummarkt am kommenden Freitag oder Samstag auf dem Ehinger Viehmarktplatz am Wehrgang einen Weihnachtsbaum auszusuchen.

Wer schon einen hat, braucht an Heiligabend keinen zweiten aufzustellen, denn der Gutschein gilt auch noch nächstes Jahr, gab Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener bekannt. Bei der Aktion assistierten die Stadtmitarbeiterinnen Christine Braig und Helga Batzoni sowie Marktmeister Thomas Kuhn.