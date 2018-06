Energiewende damals und heute

Vor rund 35 Jahren hat sich in Öpfingen die Bürgerinitiative Donau-Riß gegen Atomkraft gegründet. Die Gruppe will heuer an ihrem Geburtstag am 4. Oktober bei einer Informationsveranstaltung Erinnerungen an die damalige Zeit wachrufen und ein Stück weit ihr Erbe an die nächste Generation weitergeben. Ferner wollen sie auf aktuelle Probleme, die die Energiewende mit sich bringt, aufmerksam machen.

Die Katastrophe von Fukushima hat die Welt erschüttert. Sie hat nicht zuletzt in Deutschland den Ausschlag gegeben, den Ausstieg aus der Atomenergie zu beschließen. Mehr als dreißig Jahre bevor die aktuelle Bundesregierung sich mit dem Thema Atomausstieg befasst hat, gab es in und um Öpfingen Bürger, die sich gegen ein an der Donau geplantes Atomkraftwerk gewehrt haben. „Wir wollten nicht einfach nur dagegen sein. Wir haben schon damals erkannt, dass wir andere Energieträger nutzen müssen“, sagt Hubert Dangelmaier. Er erzählt, dass die Gruppe damals von einigen belächelt wurde, aber von vielen manchmal auch unerwartet Unterstützung bekommen hat. Einige Mitglieder der Gruppe haben sogar angefangen Solaranlagen zu bauen. Dangelmaier erzählt stolz, dass die erste der Region auf seinem Dach entstanden ist und dort heute noch in Betrieb ist. Die zweite wurde auf Erwin Schenks Dach errichtet. Auch Schenk ist Gründungsmitglied der Bürgerinitiative und ihr bis heute treu geblieben. Schenk sagt: „Das war ein anderer Zeitgeist damals, aber wir wollen den Bogen ins Heute spannen und auch zur Energiewende.“

So soll die Veranstaltung, die übrigens genau auf der Wiese stattfindet, wo das AKW entstehen sollte und die Mitglieder vor 35 Jahren demonstriert haben, nicht nur ein Veteranentreffen werden. Sie soll vor allem junge Menschen ansprechen, um diese für die aktuellen Probleme der Energiepolitik zu sensibilisieren. So spricht beispielsweise Sylvia Kotting-Uhl von den Grünen, Thomas Giesinger vom BUND oder Raimund Kamm vom Forum „Gemeinsam gegen das Zwischenlager“. Zudem ist auch ein Feldgottesdienst mit Pater Alfred Tönnis geplant sowie Musik von Walter Spira. Für Essen und Getränke soll ebenfalls gesorgt sein. „Wir wollen unser Erbe weitergeben“, sagt Angela Scheffold. Junge Menschen sollen sich wieder für zukunftsfähige Energiepolitik einsetzen, erklärt sie weiter.

Um auch optisch den Bogen zwischen damals und heute zu spannen, hat die Gruppe ein neues Banner erstellt. Darauf sieht man die alten Flugblätter die einst von Annerose Weiß für die Bürgerinitiative gezeichnet worden sind.