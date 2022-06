Euphorie vor dem Großen Zapfenstreich

Die Historische Bürgerwache Ehingen kann nach zwei Jahren der Pandemie nun am Vorabend von Fronleichnam wieder ihren Großen Zapfenstreich auf dem Ehinger Marktplatz zelebrieren. Los geht die Zeremonie gegen 21.15 Uhr. Auch eine Abordnung der Bundeswehr ist wieder mit dabei.

„Die Freude auf den Großen Zapfenstreich ist riesig“, sagt Kommandant Josef Stocker, der mit dem Großen Zapfenstreich auch wieder Licht am Horizont der Bürgerwache sieht. „Die Euphorie ist nicht nur bei mir groß, sondern auch bei der ganzen Mannschaft. Das habe ich bei den Proben deutlich gespürt“, erklärt Stocker.

Gar nichts gelaufen

Während der Hochzeit der Pandemie sei natürlich auch bei der Ehinger Bürgerwache kaum Vereinsleben möglich gewesen. „Es ist nichts schief gelaufen. Es ist gar nichts gelaufen“, macht Stocker deutlich, der aber sehr froh darüber ist, dass in all der Pandemiezeit kein Mitglied die Ehinger Bürgerwache per Austritt verlassen hat. „Wir hatte auch nur ein paar Mal unseren Schießstand offen. Wir haben, wie alle anderen auch, schon schwer gelitten“, betont Stocker. Lediglich ein Mal sei die Bürgerwache in Uniform in großer Besetzung ausgerückt - und zwar zur Beerdigung von Karl Mauz im Jahr 2021. „Zu den Beerdigungen von zwei weiteren Kameraden kamen jeweils Fahnenabordnungen.“

Somit wird Kommandant Josef Stocker seine Bürgerwache in voller Montur und Mannschaftsstärke erstmals nach zwei Jahren wieder am Mittwochabend vor sich haben. „Corona ist ja nicht weg. Deswegen haben wir ein paar Dinge auch verändert“, sagt Stocker.

Empfang in der Lindenhalle

So wird der Empfang vor dem Zapfenstreich nicht im Rathaus, sondern im kleinen Saal der Lindenhalle stattfinden, bei der Prozession an Fronleichnam wird jeder Stadtsoldat einen Trinkbecher bekommen. „Aber wir werden einen ganz normalen Großen Zapfenstreich abhalten können. Und auch das Wetter soll richtig gut werden“, sagt Stocker. Die Bundeswehr wird in diesem Jahr eine größere Abordnung nach Ehingen schicken, der Ehrenzug, der früher immer auf den Marktplatz einmarschiert ist, wird dieses Jahr nicht dabei sein. „Das liegt zum einen an der aktuellen politischen Lage, zum anderen auch daran, dass wir im Vorfeld viel Unsicherheit wegen Corona bei der Organisation hatten“, erklärt der Kommandant.

Klassisch wird sich die Bürgerwache am Mittwoch um 17.30 Uhr zur Übergabe der Schützenschnur am Viehmarkt treffen, um 18 Uhr ist der Aufmarsch, um 21 Uhr ist Antreten angesagt, bevor gegen 21.15 Uhr der Große Zapfenstreich auf dem Marktplatz gefeiert werden kann. Rund 150 Stadtsoldaten inklusive Musikzug werden mit von der Partie sein.