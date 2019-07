Endlich Ferien

Strahlende Gesichter bei allen Kindern, die am Freitagvormittag aus der Realschule Ehingen kamen: Einmal, weil sie wohl mit ihren Zeugnissen hochzufrieden waren, und wenn das nicht ganz so war, dann freuten sie sich wie alle anderen auch – sechs Wochen Sommerferien liegen vor ihnen. Ob Freibad, Badesee, Ferienlager oder Urlaub mit der Familie und mal gar nicht an die Schule und die Lehrer denken, einfach nur herrlich oder wie die Kinder betonten „supercool“.