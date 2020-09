Ende der ersten englischen Woche

Die Aufstockung der Fußball-Bezirksliga Donau auf 17 Vereine hat einige englische Wochen zur Folge. Schon nach wenigen Tagen müssen die Vereine wieder zu Punktespielen antreten. Ausnahmen sind die TSG Ehingen und der FC Krauchenwies, deren Spiel beim am vergangenen Mittwoch und Donnerstag ausgetragenen dritten Spieltag verlegt wurde. Ehingen hat schon am Samstag, 5. September, den Aufsteiger FV Schelklingen-Hausen zu Gast. SG Altheim gegen FV Altheim heißt es am Sonntag, 6. September, auf dem Hochsträß. Die SG Öpfingen strebt ebenfalls am Sonntag ihren ersten Saisonsieg an, während die SGM SW Donau in Hettingen ihren zweiten Sieg folgen lassen will. In Uttenweiler kommt es zum Spitzentreffen gegen die SGM Blönried/Ebersbach.

TSG Ehingen – FV Schelklingen-Hausen (Samstag, 15 Uhr). - Nach einigen Jahren treten diese beiden Mannschaften wieder gegeneinander an. Aufsteiger FV Schelklingen-Hausen ist nach vier Punkten aus drei Spielen im Soll, tritt nach Auffassung seines Trainers Fabian Flinspach aber in Ehingen als Außenseiter an. „Es wird eine richtig schwere Aufgabe für uns. Wir wollen die Rolle als Underdog aber mutig spielen, denn wir sind Außenseiter“, sagt der FV-Trainer Fabian Flinspach.

TSG-Trainer Udo Rampelt ist jedoch weit davon entfernt, die Aufgabe gegen den Aufsteiger auf die leichte Schulter zu nehmen. „Unsere Leistung gegen den SV Hohentengen war ansprechend und auf ihr wollen wir aufbauen. Es gilt, unseren Gegner ernst zu nehmen und einen weiteren Sieg einzufahren.“ Die TSG Ehingen wird eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen.

SG Hettingen/Inneringen – SGM SW Donau (Sonntag, 15 Uhr). - Für die Gäste gilt es, den Schwung aus dem Spiel am Donnerstag nach Hettingen mitzunehmen. Es gibt ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Trainer Ulrich Theuer, dessen Mannschaft bisher noch nicht richtig in Tritt gekommen ist. In der Saison 2019/20 hatte das Team von Timm Walter, der auch am Donnerstag wieder spielte, gegen Hettingen/Inneringen mit 6:2 gewonnen. Falls die Gäste die Form vom Donnerstag erneut auf den Platz bringen, dürften sie die drei zu vergebenden Punkte mit nach Hause nehmen.

SG Altheim – FV Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - Nach dem 0:0 im Derby am Mittwoch in Schelklingen sind die Gastgeber mit vier Punkten aus drei Spielen im Soll. Dagegen scheint der FV Altheim auch in dieser Saison nicht richtig in Fahrt zu kommen, zudem hat er seinen Spielmacher Florian Geiselhart (an den SV Uttenweiler) verloren. In der Vorjahressaison gewann die SG Altheim im Auswärtsspiel gegen den FV 3:1. Zu Hause dürfte erneut ein Erfolg möglich sein.

SG Öpfingen – FC Krauchenwies/Hausen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Gäste haben den Vorteil, dass sie unter der Woche spielfrei waren. Dennoch sind die Hohenzollern am Sonntag in Öpfingen Außenseiter. Die SG Öpfingen trägt ihr erstes Heimspiel in der neuen Runde aus und hat einen Sieg eingeplant. Mit einer sehr guten Leistung brachten die Öpfinger am Donnerstag den SV Hohentengen (2:3) an den Rand einer Niederlage und hoffen, mit derselben Leistung am Sonntag zu punkten. In der Vorsaison gewann der damalige Aufsteiger Öpfingen gegen Krauchenwies 4:1.

Weitere Begegnungen des vierten Spieltags: SV Uttenweiler – SGM Blönried/Ebersbach, FV Neufra – SV Hohentengen, SF Hundersingen – SGM Altshausen/Ebenweiler, SV Langenenslingen – FV Bad Saulgau. Spielfrei: SV Bad Buchau.