Endausbau des Baugebiets Augustenhöhe beginnt im April

Der Endausbau des Baugebiets Augustenhöhe in Frankenhofen beginnt am 9. April. Das gab Ortsvorsteherin Jutta Uhl am Donnerstag bei der Ortschaftsratssitzung bekannt.

Den Zuschlag für die Fertigstellung der Straßen auf der Augustenhöhe ging um 311 000 Euro an die Firma Hämmerle in Oggelshausen. Der Ausbau soll bis Ende Juni abgeschlossen sein, sagte Jutta Uhl. Das Abwasser der Häuser am Südhang werde dem Kanal im tiefer gelegenen Meinrad-Hotz-Weg zugeleitet. Dafür seien am Schulsportplatz bereits einige Bäume gefällt worden. Während des Ausbaus werde die Zufahrt zur Schule vorübergehend verlegt. Die Position der Lichtmasten werde mit den Anliegern abgestimmt. Eine Erdgasleitung und Leerrohre für das Breitbandglasfaserkabel sollen mit verlegt werden. Dies habe die Firma Hämmerle für den Bedarfsfall zugesagt. Allfälliges Interesse werde die Ortsverwaltung bei den Anwohnern abfragen. Westlich der Schule werden im Zusammenhang des Endausbaus drei Bauplätze erschlossen. Fraglich sei, so Jutta Uhl, ob sie wie die bisherigen um 61 Euro pro Quadratmeter zu haben seien.

200 000 Euro sind im städtischen Haushalt 2018 für den Ausbau des Breitband-Backbonenetzes vorgesehen. 250 000 Euro sind für die Nachfinanzierung der vergangenes Jahr fertiggestellten Ortsdurchfahrt angesetzt. Eine Nachfinanzierung aus 2017 in Höhe von 60 000 Euro betrifft den Straßenausbau auf der Augustenhöhe. 90 000 Euro werden für die Kanalisation nachfinanziert. 88 000 Euro sind für die Erneuerung der Fenster des Rathauses und 29 000 Euro für dessen Außensanierung eingeplant.