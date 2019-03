Emotionaler Abschied bei SG Dettingen

Im Sportheim von Dettingen schaute Gerhard Ebner, der Vorsitzende der Liegenschaften, zufrieden in den randvoll gefüllten Saal. Zu der Hauptversammlung der SG Dettingen am Freitagabend hatten sich wirklich viele Mitglieder, darunter auch die Frauenfußballmannschaft, versammelt.

Mit einem kurzen Überblick über den aktuellen Zustand der Sportlage begann der Vorsitzende. „Beide Sportplätze sind durch den trockenen Sommer 2018 in Mitleidenschaft gekommen, denn aufgrund Wassermangels konnten diese nicht weiter bewässert werden. Nun werden Maßnahmen für deren Erhalt eingeleitet. Auch der Ballfangzaun, die Grillhütte und der Spielplatz müssen restauriert oder erneuert werden“, gab Gerhard Ebner der geselligen Runde zu wissen. Er berichtete über den 2018 gekauften Rasenroboter, dessen Anschaffung laut ihm eine der besten Ideen überhaupt war. Leider verwies er auch zwei Einbruchversuche im vergangenen Jahr, bei dem ein Einbruch glückte. „Zwar wurde so gut wie nichts gestohlen, jedoch hinterließen die Täter zerstörte Türen und damit einen nicht unerheblichen Sachschaden“, so der Vorsitzende besorgt. Gegen Ende des Jahres 2018 konnten die Schäden von der Versicherung behoben werden. Mit einem Bericht des Vorstands der Öffentlichkeitsarbeit, Stefanie Geyer, ging es weiter. „Mit 57 Mitgliedern fand unsere Hauptversammlung vergangenes Jahr statt. Insgesamt gehören 573 Mitglieder zu der SG Dettingen“, gab die junge Frau bekannt. Ron Langguth gab weitere Informationen über Events, „mit denen wir unseren Verein am Leben erhalten“, so der Vorsitzende der Feste. „Auf der Kirbe haben wir mit vielen Teilnehmern und guten Schichtplänen sehr gut gewirtschaftet. Unsere Cocktailbar war ein wirklicher Erfolg.“ Auch über die 60-Jahr-Feier, bei der die Aktiven und die AH an einem Sponsorenlauf teilnahmen, hatte Ron Langguth nur Positives zu berichten. In den darauffolgenden Berichten der Abteilungsleiter ging es mit positiven Rückmeldungen nur so weiter. Die Abteilungsleiterin des Frauenturnens, Marita Geiselhart, berichtete über 31 aktive Frauen, die beispielsweise in der Frauengymnastik, dem Step und dem Zumba oder der Wirbelsäulengymnastik ganz auf ihre Kosten kommen. Der Abteilungsleiter der AH, Michael Ginger, sprach über unvergessliche Ausflüge. Die Leichtathlethikabteilung wurde auch liebevoll die „Vorzeigeabteilung“ genannt. Mit fünf Trainern nahmen Kinder von sechs bis 18 Jahren 2018 an 32 Wettkämpfen teil. Dabei gab es einige Medaillen, für Anika Schäfer sogar die Goldmedaille. In der deutschen Bestenliste waren die Athleten viermal ganz oben vertreten. Einen weiteren Erfolg hatten die Dettinger mit dem Sieg in der Sportlehrerwahl der „Schwäbischen Zeitung“, berichtete der Vertreter stolz. Patrick Dangel berichtete über den Fußball, dabei sprach er im Besonderen von Zielen in der neuen Saison. Rainer Walter, Abteilungsleitung der Jugend, berichtete unter anderem von den 104 Fußballspielern im Kinder- und Jugendalter, 49 Hallenturnieren in der Winterzeit und dem Franz-Schlecker-Gedächtnistunier. Mit „es fehlen Mütter und Väter, die selbst Fußball gespielt haben“ forderte er zu einer Erweiterung des Trainerteams auf. Heike Wurdinger, Vorsitzende der Finanzen, lobte die SG Dettingen abermals. „Aus finanzieller Sicht können wir sehr zufrieden sein. Unsere Beiträge sind konstant, unsere Einnahmen wurden durch die Bewirtung und Vermietung des Sportheims gesteigert. Trotz unserer großen Ausgabe des Rasenroboters, schließen wir 2018 mit einem satten Plus in unserer Kasse. Mit der Erneuerung des Spielplatzes wird 2019 aber kostenmäßig eine ähnliche Größenordnung wie beim Rasenroboter auf uns zukommen.“ „Die Vorstandschaft sowie der Ausschuss wird komplett entlastet werden“, so Ehrenmitglied Brigitte Engst. Auch die am Abend an die falsche Adresse geschickten Ehrennadeln hielten den Vorstand nicht davon ab, die fleißigen Mitglieder zu würdigen. Der ruhige Trainer Florian Butschinski wurde mit einer Urkunde in Silber sowie einer Vereinsehrennadel in Gold gleich zweimal geehrt, Benjamin Dangel erhielt für seine sieben Jahre im Ausschuss eine Bronze-Urkunde, Daniel Nabelholz und Werner Schlotter erhielten für fünf Jahre Trainerschaft die Jugendehrennadel in Silber. Die anschließenden Neuwahlen gingen da schon etwas schleppend zur Sache. Eine schnelle Einigung fand sich um die vier Ausschussmitglieder Marco Kuhn, Michael Sommer, Sarah Bitterle und Andreas Leicht. Auch die stellvertretende Jugendleiterin Sarah Fuchs wurde zügig gefunden.

Doch in die bisherige Rolle des Vorstands Gerhard Ebner wollte anfangs keiner so wirklich schlüpfen. „Nach 33 Jahren hinterlässt „Gegar“ eine riesige Lücke, aber zusammen werden wir es schaffen, in seine Fußstapfen zu treten“, motivierte Ralf Steinwender, welcher die Leitung der Wahl übernahm. Gegen Ende fand sich Tobi Flohr in der Rolle des Vorstands der Liegenschaften, der durch den Ausschuss und Gerhard Ebner unterstützt werden wird. Die übliche Verteilung der Ämter blieb weiterhin gleich.

Gegen Ende wurde „Gegar“ mit einer Palette an verschiedenen Biersorten gedankt und Stefanie Geyer lud die ganze Runde ein, mit zusätzlichem Freibier der Bergbrauerei eine unvergessliche Hauptversammlung zu feiern.