Emerkingen will aufschließen

In der Fußball-Kreisliga B2 steht am Wochenende nur ein Nachholspiel an. Der SSV Emerkingen will vor Beginn der Winterpause noch drei Punkte einfahren. Gegner am am Sonntag, 1. Dezember, ist die SGM Oggelshausen.

SSV Emerkingen – SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II (Sonntag, 14.30 Uhr). - Die Gastgeber haben nur dann noch eine Chance, die Spitzenteams SC Lauterach und FC Marchtal im Auge zu behalten, falls ihnen am Sonntag im Nachholspiel ein Sieg gegen das Team vom Federsee gelingt.