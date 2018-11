Emerkingen will aufschließen

In der Fußball-Kreisliga B2 werden am Wochenende fünf Nachholspiele ausgetragen. Unter anderem ist der drittplatzierte SSV Emerkingen im Einsatz, der sich mit einem Sieg auf den zweiten Rang verbessern könnte.

FC Marchtal – SV Eintracht Seekirch (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde: 5:0). - Erst kürzlich hat der FC Marchtal am Federsee einen hohen Sieg eingefahren. Auf eigenem Platz möchte Marchtal erneut drei Punkte einfahren.

TSV Riedlingen II – SSV Emerkingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde: 3:6). - Der SSV Emerkingen würde im Falle eines erneuten Sieges gegen Riedlingen auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Die Chance werden sich die Gäste nicht entgehen lassen.

SV Uttenweiler II – SF Bussen (Sonntag, 12.45 Uhr, erstes Spiel). - Vor dem Bezirksliga-Spiel des SVU gegen FV Neufra treten diese beiden benachbarten Mannschaften gegeneinander an. Die an der Tabellenspitze liegenden SF Bussen wollen ungeschlagen in die Winterpause gehen.

Weitere Spiele am Samstag: SGM Oggelshausen/Kanzach/ Buchau II – SGM Altheim II/Andelfingen; am Sonntag: SpVgg Pflummern-Friedingen – FV Neufra II.