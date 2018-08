Emerkingen vor neuem Anlauf

Knapp gescheitert am Sprung in die Kreisliga A ist der SSV Emerkingen in der vergangenen Saison der Fußball-Kreisliga B2. Auch heuer heißt das Ziel des SSV sicher Wiederaufstieg.

SSV Emerkingen – FV Neufra II (Sonntag, 14 Uhr). - Die Bezirksliga-Reserve des FV Neufra hat in der vergangenen Saison enttäuscht. Am Sonntag dürfte sie in Emerkingen leer ausgehen. In der vergangenen Saison hat der SSV Emerkingen gegen diesen Gegner mit 14:0 und 10:1 gewonnen.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SF Bussen (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften sind nach langjähriger Zugehörigkeit zur Kreisliga A in die Kreisliga B abgestiegen. Beide versuchen, mit neuen Trainern wieder aufzusteigen. Am Sonntag ist also ein interessanter Vergleich.

SV Unterstadion – SGM Altheim/Andelfingen II. - Im ersten Punktespiel möchte der SV Unterstadion beweisen, dass er auch heuer in der Tabellenspitze mitmischen will. Doch die Gäste sind recht spielstark.

Weiteres Spiel: SGM Oggelshausen – SV Uttenweiler II. Die Spiele Eintracht Seekirch – TSV Riedlingen II und SV Unlingen – FC Marchtal wurden auf März 2019 verlegt.