Eltern-Kind-Freizeit auf dem Reiterhof

Unsere Eltern-Kind-Freizeit haben wir in diesem Jahr auf dem Reiterhof in Urspring verbracht. Insgesamt 17 Personen, davon elf Kinder erfreuten sich an den Arbeiten rund ums Pferd und am Reiten. Ein großes Dankeschön an Raffaela Kreiser und ihre Helferinnen für diese unvergesslichen Tage.