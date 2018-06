Elf Handglocken tönen rein und klar

Eine Handglocke ist eine Glocke, die in der Hand geführt wird und als Musikinstrument oder als Signalgeber funktioniert, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Elf davon haben am Sonntag den Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde in Ehingen aufgelockert.

Das Handglockenspiel ist in Deutschland weitgehend unbekannt. In Ehingen hat es Kantor Christoph Mehner vor rund neun Jahren populär gemacht und bringt es jedes Jahr ein- oder zweimal harmonisch zum Tönen. Elf Spieler kamen am Sonntag dabei mit 25 Glocken zum Einsatz und spielten unter anderem das Adagio aus Dvoráks Sinfonie „Aus der neuen Welt“.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts erlebte das Handglockenspiel seinen Höhepunkt. Im 20. Jahrhundert kamen Handglocken in Amerika zunehmend in Gottesdiensten zum Einsatz. Die Musikkunst erfreut sich dort wachsender Beliebtheit und wird auch in manchen Universitäten oder Musikschulen gelehrt. Die rein intonierten Glocken werden von der amerikanischen Firma Malmark in Pennsylvania hergestellt.