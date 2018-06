Eisscholle prallt auf Windschutzscheibe

Eine Eischolle von einem Fahrzeug hat am Montag einem Autofahrer bei Ehingen die Scheibe beschädigt. Der 32-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem BMW von Kirchbierlingen in Richtung Rottenacker.

In einer Linkskurve kam ihm ein Auto mit Anhänger entgegen. Just in diesem Moment löste sich von der Plane des Anhängers eine Eisplatte. Die prallte in die Windschutzscheibe des BMW. Die Scheibe barst, zum Glück wurde niemand verletzt. Den Sachschaden am BMW schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Sie sucht jetzt das Gespann, einen weißen Kastenwagen mit einem Anhänger mit hellem Planenaufbau. Die Polizei sucht aber auch Zeugen, insbesondere den Fahrer eines Pkw, der hinter dem Gespann in Richtung Kirchbierlingen fuhr. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.