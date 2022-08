Eintauchen in die Welt der Piraten

Den Alltag und das Handy zu Hause lassen und eintauchen in die faszinierende Welt der Piraten: Dies haben die 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlager RAM1 erlebt. Dies teilte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Dekanat Ehingen-Ulm, mit.

Die acht- bis elfjährigen Kinder lernten im Zeltlager, was es heißt, ein echter Pirat zu sein. Unter Leitung der Kapitäne Ben Selig und Jennifer Hoffstätter mit ihrem sagenumwobenem Piraten-Team wurde ein vielfältiges Programm entwickelt und ausgerollt. Los ging es nach kurzer Überfahrt; die Teilnehmer strandeten auf der Insel RAM, dem Lagerplatz. Dort galt es einen Schatz zu finden, der vor vielen Jahren versteckt worden war.

Nach Durchlaufen einiger Spielstationen gelang es den Kindern, den Schatz und damit ihr Zelt zu finden, das in den kommenden elf Tagen die Piratenheimat sein sollte. Die gesamte Zeit des Aufenthalts war voll von Action, Spiel und Spaß und vor allem von spannenden Abenteuern. So stellten die Teilnehmer zum Beispiel ihr Geschick in der Piraten-Manege des Zirkus RAMtastik unter Beweis oder sie halfen verzweifelten Tieren, das Dschungelkind Mogli zu finden.

Am Dschungeltag begaben sich die kleinen Piraten auf eine Wanderung durch Wiesen und Wälder und bekamen die Aufgabe, sich einen Unterschlupf für die Nacht zu suchen. Nach der aufregenden Nacht verbrachten alle den restlichen Tag im Freibad Ailingen. Nachts wagten organisierte „Überfäller“ einen Angriff aufs Lager und wollten die Lagerfahne stehlen, doch gemeinsamund mit einer List wurden die Angreifer überwältigt.

Zwischen den erlebnisreichen Tagen gab es Erholungszeiten, die mit Programm gefüllt waren. Die Teilnehmer wählten aus einer Vielzahl an Angeboten wie Bachwanderungen, Batiken, Wasserrutsche oder Armbändchen knüpfen. Da es dieses Jahr vom Landratsamt des Kreises Bodensee ein Lagerfeuerverbot wegen erhöhter Waldbrandgefahr gab, wurde auch abends den Kindern ein Programm angeboten. Von einem Casinoabend mit Spielen bis hin zur Nightline, bei der die Kinder nächtliche Eindrücke des Waldes gewannen.

Das Ende des Zeltlagers feierten alle in der campeigenen Disco mit guter Musik und fröhlichem Tanzen bis in die Nacht hinein.