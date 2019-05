Einsteiger erlernen Nordic-Walking-Technik

Seit Anfang April trainieren sieben Neueinsteiger beim Nordic-Walking-Kurs des Lauftreffs Ehingen zweimal pro Woche. Dienstags und donnerstags werden die Teilnehmer von Übungsleitern des Lauftreff betreut. An einem dritten Termin in der Woche müssen die Teilnehmer ihre Laufeinheit selbstständig absolvieren. Nach dem sechs Wochen dauernden Kurs sollen alle Teilnehmer mit der Nordic-Walking-Technik vertraut sein und sich konditionell verbessert haben. Mit anhaltender Begeisterung nehmen die Teilnehmer an den Übungsabenden teil und ließen sich auch von sehr schlechtem Wetter bisher nicht abhalten. Betreut werden die Teilnehmer am Nordic-Walking-Kurs des Lauftreffs Ehingen von Alois Kloker und Peter Frielitz.