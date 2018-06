Einkaufsnacht lockt zum langen Stadtbummel

Die Mode für sie und ihn bringt in diesem Sommer leuchtende helle Farben, uni, gestreift gemustert oder geblümt, die bei einem abendlichen Stadtbummel förmlich zum Kaufen einluden. Dazu konnte man sich reichlich Zeit nehmen, die Geschäfte hatten in Ehingen bis 23 Uhr geöffnet. In der Boutique „elle“ bei Petra Völk gaben sich seit dem frühen Nachmittag die Kundinnen die Tür in die Hand. Blusen in Pink im Carmen Stil, fließende leichte Kleider, leichte geblümte Blazer mit passendem Kleid und passende Taschen in leuchtenden Farben gleich dazu wurden verlangt, als Bonbon obendrauf gab es noch einen Geschenkgutschein für zehn Euro. Optiker Dicknöther hatte seit seiner Renovierung zum ersten Mal geöffnet. Wunderschön sehen die mit Fresken ausgemalten Rundbögen aus, eben wie ein kleines Schloss im Schlössle. „38 Jahre sind wir jetzt in Ehingen“ überlegte Karl-Heinz Dicknöther.

Im Fotomobil der Schwäbischen Zeitung fertigte Marco Kälble drei Porträtaufnahmen von jedem an, wer mochte mit WM-Requisiten wie Familie Sameisla oder mit einem großen eleganten Hut wie Helga Klumpp, ein Glas Sekt und kleine Geschenke gab es dazu.

Großfamilie aus Lyon zu Besuch

Erdbeerbowle schenkte dieses Jahr Moni Barensteiner von der Brasserie Amadeus mit ihrem Sohn Kai und ihrer Schwiegertochter aus. Einer Großfamilie aus Lyon mussten sie erst erklären, was eine Bowle ist. Sie schmeckte den Gästen aus Frankreich, die mit zwei kleinen Kindern von zwei und fünf Jahren auf dem Donauradweg bis Wien fahren wollten, ausgezeichnet. „Heute ist Hosentag, alle kaufen Sommerhosen, Farbe und Muster ist wieder angesagt“, erklärte Kurt Hofmann vom gleichnamigen Modehaus. Blau sei die dominante Farbe, von hell bis dunkel als Leinenhose auch lässig mit Bundfalten, so Hofmann. Zu Familie Sameisla waren inzwischen auch die Großeltern gestoßen, während Dana mit Opa Siegfried Tischkicker spielte, suchte Heike Sameila für ihn Hosen und T-Shirts aus, er gab fix sein Einverständnis und spielte weiter, denn Dana führte zwischenzeitlich 3:1.

Lektüre für Urlaub und Freibad

Der Ehinger Buchladen feierte am Freitag sein zwölfjähriges Bestehen. Nach Lektüre für das Freibad oder Urlaub befragt, empfahl Laura Behn von Frank Schätze „Die Tyrannei der Schmetterlinge“, ein Krimi mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. Ganz neu ist von Robert Seethaler „Das Feld“ erst diese Woche erschienen. Auf dem Klappentext steht: „Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, was würden sie dann erzählen“, sagte Laura Behn. Ein Sommer ohne neue Handtasche und neue Sandalen geht für die Frau von Welt gar nicht. Bei Leder Baum gab es schöne Taschen in allen Regenbogenfarben mit austauschbarem Innenleben, die Mehrwertsteuer wurde vom Kaufpreis in der langen Einkaufsnacht abgezogen.

Sandalen sind der Renner

„Sandalen sind der große Renner mit Zehensteg, Riemchen oder Plateausohle, in Silber, Glitzer oder Rosé sind sie ein starkes Thema“, erklärte Gerlinde Birner im Schuhhaus Kerner und probierte sie einer Kundin an. Und wer müde war vom Bummeln, ganz viele Lokale hatten draußen Tische und Stühle zum Ausruhen.