Extremes Glatteis: Das ist die Bilanz

Der gefrierende Regen am Mittwoch hat besonders auf Gehwegen große Eisflächen verursacht. In der Folge sind einige Fußgänger im Ehinger Raum gestürzt und haben sich Verletzungen und Knochenbrüche zugezogen, wie die Zahlen des Ehinger Krankenhauses belegen: Demnach wurden allein hier am Mittwoch 20 Menschen nach Stürzen wegen Glatteis behandelt.

„Das ist eine Häufung, die nicht dem Normalen entspricht“, erklärt Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales. In manchen Fällen hätten die Menschen wieder nach Hause geschickt werden können, in anderen Fällen musste notfallmäßig operiert werden oder die Patienten wurden stationär aufgenommen. Denn neben Sprunggelenkverletzungen sei es durch Stürze auch zu Gehirnerschütterungen, Beckenbrüchen und sogar Oberschenkelhalsbrüchen gekommen, „da muss man sofort handeln“, betont Rieker. Betroffen von Verletzungen in Folge des Glatteises seien fast alle Altersgruppen gewesen, doch seien es eher ältere Menschen, die sich schwerer verletzt hätten und aufgenommen wurden.

Angesichts der brisanten Wetterlage warnt Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk aktuell vor Waldwanderungen. „Nasser Schnee und gefrierender Regen erhöhen die Bruchgefahr bei den Waldbäumen und machen Waldwege zu Rutschbahnen“, erklärt er. Äste könnten herabfallen oder ganze Bäume umstürzen. Der Minister appelliert: „Meiden Sie vorerst Waldgebiete!“