Einige Teams testen ihre Form

Einzelne A-Kreisligisten sowie B-Kreisligisten aus dem Bezirk Donau haben in den vergangenen Tagen Testspiele bestritten. Am Wochenende 31. August/1. September stehen weitere Tests von B-Kreisligisten auf dem Programm, da deren Runde erst in einer Woche beginnt.

FC Marchtal – SF Kirchen 0:2 (0:1). - Jürgen Heinzelmann erzielte das 0:1. Das zweite Tor des A-Ligisten war ein Eigentor.

SV Ringingen – SSV Ehingen-Süd II 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Daniel Kress (16.), 2:0 Nico Kala (44.), 3:0 Daniel Braunsteffer (82.), 4:0 Sebastian Eberle (83.). Der SV Ringingen besiegte die Verbandsliga-Reserve aus Kirchbierlingen klar.

SV Niederhofen – SC Lauterach 3:2 (1:1). - Tore: 1:0 Fabian Mall (17.), 1:1 Kai Cikoglu (23.). 1:2 Fabian Rapp (51.), 2:2 Fabian Mall (59.), 3:2 Nico Bitterle (83.). - Zweimal wechselte die Führung, am Ende behielt Niederhofen die Oberhand.

Weitere Ergebnisse: Eintracht Seekirch – Herbertshofen 3:2, Oberdischingen – Dettingen 4:0, Oberdischingen – Schmiechtal 3:1, Langenenslingen II – SF Bussen 3:3.

Am Wochenende spielen: TSV Allmendingen – SF Bussen (Samstag, 15 Uhr), SSV Ehingen-Süd II – Eintracht Seekirch (Samstag, 17 Uhr), SG Altheim II – SV Uttenweiler II (Sonntag, 13 Uhr), FC Marchtal – SV Herbertshofen (Sonntag 14 Uhr), SSV Emerkingen – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr), SC Lauterach – KSC Ehingen, SV Unterstadion – SG Dettingen (beide Sonntag, 17 Uhr). (ai)