„Einfach abscheulich“: Landrat verurteilt Vereinnahmung der Messerattacke

Eine ausländerfeindliche Vereinnahmung der Messerattacke von Illerkirchberg hat Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, während der jüngsten Kreistagssitzung in der Lindenhalle Ehingen am Montag scharf verurteilt. Auch der immer rauer werdende Ton gegenüber Mitarbeitern des Landratsamtes kritisierte er in seiner Rede zu der Attacke, durch das eine 14-Jährige ihr Leben verlor und eine 13-Jährige schwer verletzt wurde.

Landrat Heiner Scheffold (Foto: Landratsamt)

In wirklicher Weihnachtsstimmung sei Landrat Scheffold angesichts der dramatischen Ereignisse in Illerkirchberg nicht. „Diese Tat hat mich zutiefst erschüttert und ich bin noch immer fassungslos – fassungslos über dieses Verbrechen an sich, aber auch fassungslos über die Nachrichten, die mich seither erreichen“, so Scheffold.

Dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um eine Person handelt, der als Schutzsuchender in den Landkreis kam, sei unverzeihlich. „Schlimm finde ich aber auch, wie sich nun Hass und Hetze breitmachen und das nicht nur im Internet“, mahnte der Landrat an und nahm dabei Bezug auf eine Mahnwache in Illerkirchberg, bei der einzelne Bürger „rechte Parolen“ von sich gegeben hatten. „Das ist einfach abscheulich“, verurteilte Scheffold.

Der genannte Vorfall sei ein Beispiel für das, was sich seit der Messerattacke auch in sozialen Netzwerken widerspiegele. „Ausländerfeindliches Gedankengut und menschenverachtende, teils sogar strafbare Äußerungen“ hätten binnen weniger Stunden die Kommentarspalten geflutet. Gerüchte und Schuldzuweisungen hätten sich so schnell verselbstständigt - und nicht nur alle Geflüchtete somit unter Generalverdacht gestellt, sondern auch die Verwaltung der Gemeinde Illerkirchberg. Scheffold dazu:

Bürgermeister Häußler und sein Team werden, genauso wie der örtliche Helferkreis, seit der Tat massiv angegangen, beschimpft und bedroht.

Der Landrat habe zwar Verständnis dafür, dass durch die Tat das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger gelitten habe. „Dass die Diskussionen darüber aber fast nur noch hoch emotional und ohne jede Sachlichkeit geführt werden und dies zum Teil mit massiven verbalen Angriffen und Hassbotschaften ist ein großes Problem – für uns als Gesellschaft grundsätzlich und ganz besonders auf der Ebene der Verwaltungen und der Kommunalpolitik.“

Der Fall Illerkirchberg sei einer von vielen, in denen „wir letztlich nur unsere Aufgaben erfüllt haben“ und am Ende bösartige Nachrichten und sogar Hassmails bei der Kreisverwaltung eintrudelten, da oft einseitige Vorwürfe öffentlich verbreitet würden. „Diese Hemmungs- und Respektlosigkeit entsetzt mich wie auch das Vorgehen, zu versuchen, auf diese Art Druck auf Mandatsträger auszuüben, nur um eigene Interessen durchzusetzen – ohne Rücksicht, was dies mit dem Gegenüber macht“, machte Scheffold deutlich.

Neben einer respektvolleren und sachlicheren Diskussionskultur forderte Scheffold im Bezug auf Illerkirchberg erneut Offenheit gegenüber Flüchtlingen ein. „Wir müssen uns jeder Pauschalisierung entschieden entgegenstellen“, so Scheffold, auch wenn „manche Aspekte der momentanen Flüchtlingspoltitik sicher diskussionswürdig“ seien.