Eine Vorrunde mit Höhen und Tiefen

Gleich drei Mannschaften aus dem Raum Ehingen stehen sich in der Saison 2019/20 in der Fußball-Regionenliga der Frauen gegenüber. Nach 13 Spieltagen sind die Rollen klar verteilt: Während sich die SG Öpfingen im Tabellenmittelfeld platziert hat, beendeten die SGM Munderkingen/Griesingen und die SG Dettingen die Vorrunde mit Platzierungen im hinteren Drittel der Tabelle. Bis zum Rückrundenstart am 7. März wollen alle drei Mannschaften die Vorrunde aufgearbeitet haben und sich in der Rückrunde steigern.

SG Öpfingen

Mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Uttenweiler begann für die Fußballerinnen der SG Öpfingen die Saison. „Wir sind gut in die neue Liga gestartet“, sagt SGÖ-Trainer Cemal Güney. Die erste halbe Saison in der Regionenliga beschreibt er als „eine gute Erfahrung“. Nach dem Relegationserfolg und dem Aufstieg in der vergangenen Saison startete die SG Öpfingen diese Saison mit der SG Dettingen und der SGM Munderkingen/Griesingen in der Regionenliga. Die Vorrunde gestaltete sich für die Öpfinger Fußballerinnen mit Höhen und Tiefen. „Wir sind in der Mitte der Vorrunde in ein Tief gefallen, als viele Spielerinnen urlaubsbedingt oder verletzungsbedingt ausgefallen sind“, sagt Güney. Im Vergleich zur Bezirksliga seien die Spiele in der Regionenliga nach Worten von Güney „viel schneller und Fehler werden sofort bestraft“. So verlor sein Team gegen den TSV Ofertingen in der Vorrunde deutlich 1:5. „Es war unser schwächstes Spiel der Vorrunde, wir haben zu viele Fehler gemacht“, so Güney. Dass es auch anders geht, zeigte sein Team am ersten Spieltag der Rückrunde beim 4:1-Erfolg in Uttenweiler. „Es war das bisher beste Spiel meiner Mannschaft“, so Güney.

Mit insgesamt 16 Punkten und einem Torverhältnis von 23:34 Toren nimmt die SG Öpfingen den siebten Tabellenplatz ein. Güneys Team weist eine Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen auf. Tatjana Bitterle ist mit sieben Treffern die erfolgreichste Öpfinger Torschützin. Obwohl Güney zufrieden ist mit der momentanen Platzierung, sieht er mit Blick auf die Rückrunde „noch Luft nach oben“. Er will, dass seine Mannschaft defensiv kompakter steht, um weniger Gegentreffer zu kassieren. Zudem erhofft er sich durch die Rückkehr von Johanna Dolpp und Kim Heimbach mehr Kreativität im Spiel in die Offensive. Michelle Braig wird in der Rückrunde verletzungsbedingt ausfallen.

Ab Mitte Januar bereiten sich die Fußballerinnen der SG Öpfingen auf die Rückrunde vor. Dafür trainiert Güney mit seiner Mannschaft in der Kalthalle in Ringingen und auf dem Sportgelände in Öpfingen.

SG Dettingen

Nach der Meisterschaftsfeier in der vergangenen Saison und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionenliga, verlief die Vorrunde nicht zur vollen Zufriedenheit von SGD-Trainer Patrick Baier. „Wir wussten, dass es nach dem Aufstieg nicht einfach für uns werden würde“, sagt Baier. Dennoch ist er mit dem Halbzeitergebnis von lediglich zehn Punkten und Rang zwölf, was Relegation bedeuten würde, nicht zufrieden. Zwar war das Dettinger Team mit einer Niederlage gegen den TSV Lustnau II in die Saison gestartet, machte dies jedoch mit dem 8:4-Erfolg am zweiten Spieltag gegen den TSV Ofterdingen wieder gut. „Das Spiel gegen Ofterdingen war das beste Vorrundenspiel meiner Mannschaft“, sagt Baier. Seinem Team war es dabei gelungen, einen 0:4-Rückstand aufzuholen und das Spiel zu drehen.

Insgesamt weist die Dettinger Bilanz drei Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen auf. So verliefen nicht alle Spiele zur Zufriedenheit von Baier. „Oft haben wir uns selbst geschlagen, in dem wir zu viele Fehler in einem Spiel gemacht haben“, sagt er. Vor allem das verletzungsbedingte Fehlen von Abwehrchefin Carola Fischer brachte Umstellungen mit sich und verunsicherte seine Mannschaft. So musste Dettingen insgesamt 40 Gegentreffer einstecken. Lediglich die Mannschaften FC Römerstein (43) und TSV Ofterdingen (48) haben in der Liga bisher mehr Tore kassiert. Von den insgesamt 26 geschossenen Toren der SGD erzielte Annika Barth mit elf Treffern die meisten. Die Auswärtsbilanz der Dettinger Frauen war mit einem gewonnenen Punkt in der Vorrunde die schwächste der Liga. Gründe dafür sieht Baier vor allem darin, dass „man auswärts oft mit einem knapp besetzen Kader am Start war und nicht aus den Vollen schöpfen konnte“.

Für die Rückrunde setzt Patrick Baier klare Ziele: Er will mit seiner Mannschaft den Abstand von fünf Punkten zum Abstiegsrang vergrößern und den Verbleib in der Regionenliga schaffen. Hierzu hofft er auch auf die baldige Rückkehr von Carola Fischer, Lisa Walter und Fiona Miehle in den Dettinger Kader. Ab Anfang Februar bereitet sich das Team um Baier auf den Rückrundenstart im März vor.

SGM Munderkingen/Griesingen

Zur Winterpause steht die in dieser Saison neu gegründete Spielgemeinschaft Munderkingen/Griesingen mit einer Bilanz von zwei Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem elften Tabellenplatz. Durch den Zusammenschluss der Mannschaften des VfL Munderkingen und der SG Griesingen waren die Erwartungen von SGM-Trainer Jürgen Batzer vor Beginn der Saison hoch. Die Platzierung zur Winterpause enttäuscht ihn daher umso mehr. „Wir haben uns mehr erwartet“, sagt Batzer. Gründe für das mäßige Abschneiden seiner Mannschaft sieht Batzer unter anderem in den verletzungsbedingten Ausfällen von wichtigen Spielerinnen. „Nach dem sechsten Spieltag sind bereits drei Stürmerinnen verletzungs- oder urlaubsbedingt ausgefallen“, sagt Batzer. Seine Mannschaft konnte diese Ausfälle laut eigener Aussage nicht kompensieren. Auch in der rückläufigen Trainingsbeteiligung während der Vorrunde sieht Batzer einen Grund für die schwankenden Leistungen seiner Mannschaft. „Bestimmte Situationen für das Spiel konnten wir im Training nicht mehr üben“, sagt Batzer.

Mit dem Torverhältnis von 23:29 gibt sich Batzer nur halb zufrieden. So hätte das eine oder andere Gegentor verhindert werden können, wenn seinem Team weniger individuelle Fehler unterlaufen wären. Die nun verletzungsbedingt ausfallende Paulina Veser war die treffsicherste Spielerin der SGM mit sechs erzielten Toren.

Erfreulich für Jürgen Batzer war, dass sich seine Mannschaft „im Laufe der Zeit immer besser eingespielt hat und sowohl spielerisch als auch kämpferisch stärker wurde“, sagt Batzer. So war für ihn das Spiel gegen die SG Öpfingen (3:3) das sowohl spielerisch wie auch kämpferisch bisher beste seiner Mannschaft in dieser Saison.

In die Rückrunde geht die SGM mit einem neuen Trainer: Nach nur einem halben Jahr als Trainer der beiden Mannschaften der Spielgemeinschaft Munderkingen/Griesingen – die „Zweite“ spielt in der Kreisliga – gibt Jürgen Batzer sein Amt aus privaten Gründen auf. Ein Nachfolger für Batzer ist bereits gefunden: Laut SGG Fußball-Abteilungsleiter Dominic Brunner übernimmt Alex Knapp vorerst die Spielgemeinschaft. „Zunächst haben wir nur für die Rückrunde geplant“, sagt Brunner. Er ist froh darüber, dass der langjährige Griesinger Frauen-Trainer nach lediglich einem halben Jahr Trainer-Pause zurück ist. „Es ist nicht einfach, in der Winterpause einen neuen Trainer zu finden“, betont Brunner. Für Knapp ist es eine Herzensangelegenheit, seiner Mannschaft in dieser Situation zu helfen. Ein Rückrundenziel hat sich Alex Knapp bereits gesetzt. „Unser Ziel muss es sein, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren und Plätze gutzumachen“, sagt Knapp. Er wird mit seiner Mannschaft Anfang Februar in die Rückrundenvorbereitung starten.