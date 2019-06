Eine starke Genossenschaftsbank bleibt trotz geplatzter Fusion das Ziel

Von Schwäbische Zeitung

Ein landwirtschaftliches Anwesen in der Jakobstaler Straße Scheer ist in der Nacht auf Freitag komplett abgebrannt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr Mengen hervor. Als die Feuerwehr Scheer kurz nach Mitternacht zum Brand alarmiert wurde, stand das gesamte Gebäude bereits in Flammen und das Dach brannte durch. Umgehend wurde Unterstützung der Feuerwehren aus Mengen, Sigmaringen und Bad Saulgau nachgefordert. Das Feuer wurde dann über zwei Drehleitern und mehrere Trupps im Innenangriff bekämpft.