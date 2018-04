Eine Nacht mit Bier und Live-Musik

Alle zwei Jahre lädt die Bierkulturstadt Ehingen zur langen Nacht der Brauereien ein. Was am Freitag um 18 Uhr mit den Fassanstich durch Oberbürgermeister Alexander Baumann begonnen wurde, zog sich am Abend dann durch die Brauereien des Gasthauses Schwanen und die Berg-Brauerei.

Pünktlich auf die Minute kommt der Shuttlebus um 21.02 Uhr an die Haltestelle Marktplatz. Der sehr gut gefüllte Bus fährt weiter zum Amtsgericht und danach geht es schnurstracks in den Ehinger Teilort Berg. Hell beleuchtet ist die Brauereiwirtschaft, die Gäste genießen den lauen Frühlingsabend auf der Terrasse. Auch der Bereich hoch zur Brauerei ist bestuhlt, überall stehen Stände, an denen es Bier oder auch was zum Essen gibt.

Proppenvoll ist der Innenhof der Brauerei, wo mehrere Ausschankmöglichkeiten die Besucher versorgen – nicht nur mit klassischem Berg-Bier, sondern auch mit Craft-Biersorten. „Einfach toll“, sagt Brauereichef Uli Zimmermann, der mit der ganzen Familie an diesem Abend im Einsatz ist. Vier Bands hat Zimmermann engagiert und um kurz nach Mitternacht kommen die drei Jungs der Ehinger Band „Get Back“ auf die kleine Verladerampe und fangen an, Songs aus den 60er Jahren zu spielen. „So kann man es aushalten, das ist wie im Urlaub“, sagt ein Besucher, der aus Biberach nach Ehingen gekommen ist.

Einen etwas weiteren Weg hatten ein paar Jungs vom Chiemsee, die sich die lange Nacht der Brauereien als perfekten Anlass für einen Junggesellenabschied in der Bierkulturstadt ausgesucht haben. Im Schwanen floss der Bierbrunnen und es spielte die Band „Blamasch“ – natürlich auch ihren Hit „Alkoholfreies Bier“.

Auf großes Interesse stießen auch die Führungen durch das Gewölbe der Berg Brauerei. Dabei macht Franz Nothelfer einen Zeitsprung und stellte sich als Oberbrauer Karl Rommel vor, der von der Ursula Zimmermann angestellt wurde. Von beiden Brauereien war das komplette Personal beschäftigt. In Berg rührte Alexander Niemela aus Allmendingen die Maische. Der 17-jährige ist bei der Brauerei im ersten Lehrjahr.

Die Clique um den Brauerei-Junior Ulrich Zimmermann war mit ihrem „Lümmel-Mobil“ unterwegs. Maximilian Karrer, Nik Johannsen, Moritz Schick und Ulrich Zimmermann bauten das Gefährt, das als Vatertagsmobil schon gute Dienste leistete.