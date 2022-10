Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit drei Aufführungen und insgesamt rund 400 Kindern startete das Kinder- und Jugendtheaterprogramm der Stadt am 7. Oktober mit dem Kinderkonzert Hänsel und Gretel in die Saison. Das Marutti Quintett und Erzähler Jonathan Danigel begeisterten am Vormittag bei zwei Vorstellungen die Klassen eins bis vier der Grundschule Erbstetten, die dritten und vierten Klassen der Längenfeldschule sowie der Michel-Buck-Schule.

Geschickt nahmen Erzähler Jonathan Danigel und die fünf Musikerinnen die Schülerinnen und Schüler mit auf eine musikalische und märchenhafte Reise, bei der auch Mitmach-Aktionen für unterhaltsame Abwechslung sorgten. Vielen Kindern war das Grimmsche Märchen bekannt, doch in Verbindung mit Humperdincks Musik eine neue Erfahrung. Am Nachmittag schloss sich eine Familienvorstellung an, die ebenfalls Klein und Groß begeisterte.