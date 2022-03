Eine lyrische Zusammenfassung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jugendliche der Skizunft Ehingen haben ihre Erlebnisse in Imst/Hochötz im österreichischen Tirol in der ersten Märzwoche in einem Gedicht selbst verfasst:

Früh am Morgen ging es los,

die Vorfreude bei uns war schon riesengroß.

Die ganze Skizunftjugend war am Start,

bis nach Hochötz war es aber eine lange Fahrt.

Auf die Freizeit freuten wir uns sehr,

die Pisten waren nämlich richtig leer.

Abends kamen wir am Hostel an,

auf das Abendessen freute sich jetzt Jedermann.

Bis spät in die Nacht wurde Ligretto gezockt,

danach haben wir uns müde in die Betten gehockt.

Am nächsten Tag ging es dann früh auf die Piste,

Techniktraining und Abfahrtsspaß standen bei uns ganz oben auf der Liste.

Von Marlene wurde Sonnencreme verteilt,

denn der Sonnenbrand von gestern ist noch nicht verheilt.

Wir hatten alle den Tag über nur einen Wunsch,

zum Après Ski gab es dann endlich den verdienten Punsch !

Den Spieleabend nach dem Essen werden wir lange nicht vergessen,

denn die Meisten haben ihre Adiletten ausgezogen

und sich beim klettern um den Tisch den Körper verbogen.

Auch die letzten beiden Tage vergingen wie im Flug,

und wir mussten uns schon wieder von Österreich trennen, was ein Betrug!

Der letzte Abend wurde aber nochmal richtig ausgenutzt,

wir haben uns alle für den großen Hütten-Abend herausgeputzt.

Liederraten, Skistiefel stemmen und Limbo, um nun ein paar zu nennen,

wir konnten uns wirklich nur schweren Herzens vom Romedihof trennen.

Es hilft aber alles Nichts, am Sonntag hieß es für noch ein letztes Mal Pistenspaß,

darum gaben wir Alle nochmal richtig Gas!

Bei der Heimfahrt wurden die Autos zum Partybus,

nächstes Jahr nochmal Jugendfreizeit ist für uns alle ein Muss!!