Eine lange Pause geht zu Ende

„Es wird Zeit, dass es wieder weitergeht. „ Dies sagen Verantwortliche, Trainer und Aktive der Fußball-Kreisligen B1 und B2. „In meiner langen Zeit als Trainer, habe ich eine so lange Winterpause noch nicht erlebt“, sagt beispielsweise Harald Brobeil, Trainer des TSV Allmendingen. Die Pause hatte aber auch ein Gutes: Die Verletzungen einiger Spieler heilten aus.

Am Wochenende sind einige Nachholspiele und ein vorgezogenes Spiel angesetzt, am ersten April-Wochenende wird dann die Punkterunde weitergeführt. Die Vereine haben die lange Pause jeweils mit einigen Testspielen überbrückt und fühlen sich nun gut vorbereitet.

Kreisliga B1

SG Ersingen (12 Spiele, 32 Punkte). - Die Mannschaft von Trainer Marco Di Martino hat sich zwar schon etwas abgesetzt, doch die Runde ist noch lang und die Verfolger sind in Lauerstellung. Personell hat sich bei der SG Ersingen nichts geändert: „Das Ziel Meisterschaft ist noch gleich“, sagt der Trainer. In der Vorbereitung hat der Tabellenführer gegen die SF Bussen 1:1 gespielt, gegen die höherklassigen SC Staig mit 0:3 und SV Ringingen 1:3 verloren.

SSV Ehingen-Süd II (12 Spiele, 27 Punkte). - Trainer Grigorios Poursanidis freut sich vor allem über die gute Trainingsbeteiligung: „Es sind meist 18 Spieler im Training“. Als Neuzugang nennt er Alexander Klotz vom TSV Allmendingen. Zwei Siegen gegen FC Blautal 3:2 und SG Altheim 2:1, steht eine hohe Niederlage gegen Bezirksligist Laupheim II gegenüber. „Wir sind startklar und fit“, ist Poursanidis überzeugt, der mit seiner Mannschaft noch um die Meisterschaft mitreden will.

TSV Allmendingen (13 Spiele, 27 Punkte). - „So eine Mega-Pause haben ich noch nie erlebt“, sagt Trainer Harald Brobeil. In Allmendingen wird seit vier Wochen eifrig trainiert. Der TSV musste in der Vorrunde vier Kreuzbandrisse überbrücken, von denen zwei Verletzte wieder zurück sind. „Aus diesem Grund hat sich die Mannschaft meist selbst aufgestellt“, so Harald Brobeil. Fünf Spiele, fünf Siege gab es in der Vorbereitung: gegen Pappelau/Beiningen 6:3, Baustetten II 2:0, WSV Mehrstetten 4:0, SV Unterstadion 6:1 und TSV Hayingen 8:3.

FC Schmiechtal (12 Spiele, 25 Punkte). - Mit einem Spiel im Rückstand hofft der FC Schmiechtal, noch wenigstens um den zweiten Tabellenplatz mitzuspielen. „Gleich im ersten Spiel beim SSV Ehingen-Süd II muss sich zeigen, ob wir weiterhin eine Chance auf die Relegation haben“, so Pressewart Mathias Reinhard. Dreimal in der Woche wurde trainiert und dann auch noch gespielt. Als Neuzugang meldet der FC Schmiechtal Maximilian Rapp vom SV Herbertshofen, außerdem kam ein Junior wieder zurück. In Testspielen gab es einen 4:3-Sieg gegen den FC Marchtal, Niederlagen 0:1 gegen FC Schelklingen/Alb und 1:3 gegen SV Bremelau. Seine Rückrundenspiele trägt der FCS in Hütten aus.

SG Dettingen (13 Spiele, 24 Punkte). - Theoretisch hat auch die SG Dettingen noch Chancen auf Platz zwei. Doch bisher war sie zu unbeständig und hat sich immer wieder Ausrutscher geleistet.

Der SV Herbertshofen und die TSG Ehingen II belegen gute Mittelfeldplätze und werden immer wieder die Spitzenmannschaften in Verlegenheit bringen. Der SV Granheim und der SC Lauterach haben in der Vorrunde enttäuscht. Sicher wollen sie in den restlichen Spielen ihre Punktekonten noch verbessern.

Der SV Niederhofen ist immer für eine Überraschung gut. Der KSC Ehingen und sein neuer Trainer Bernard Stvoric werden alles versuchen, um vom vorletzten Platz wegzukommen. Die Bezirksliga-Reserve der SG Altheim darf von ihren Gegnern nicht unterschätzt werden.

Kreisliga B2

SF Bussen (13 Spiele, 33 Punkte). – Der Tabellenführer hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren und ist auf Meisterkurs. Doch Pressewart Jürgen Subke ist bescheiden: „Es sieht besser aus, als es ist.“ Die ersten Spiele nach der Winterpause bestreitet der Spitzenreiter gegen Unterstadion und Emerkingen und hier könne es sich zeigen, ob die SF Bussen ungeschlagen bleiben. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, gespielt wurde in der Vorbereitung gegen die SG Ersingen (1:1), den FV Fulgenstadt (2:0), die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (2:1) und die SGM Ertingen/Binzwangen (3:3). „Wir haben uns Gegner ausgesucht, die uns gefordert haben“, so Subke. Der Kunstrasen in Uttenweiler kam den SF Bussen entgegen.

SSV Emerkingen (11 Spiele, 26 Punkte). - „Wir versuchen es wieder“, sagt SSV-Trainer Harald Hummel mit Blick auf die vergangene Saison, als Emerkingen den zweiten Platz belegte und somit die Aufstiegsrelegation erreichte. Der Trainingsbesuch in Emerkingen sei sehr gut und man wolle nun nochmals angreifen, so Hummel. Die Emerkinger bestritten Testspiel gegen Wacker Biberach (1:4), den SV Herbertshofen (6:0) und den SSV Ehingen-Süd II (3:5).

SV Unlingen (11 Spiele, 24 Punkte). - Auch der Tabellendritte SV Unlingen will noch vorne mitreden.

Je 22 Punkte haben der SV Unterstadion und der FC Marchtal. Sie haben beide erst elf Spiele ausgetragen und wollen zumindest noch in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen. Das Tabellenmittelfeld bilden SGM Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II, der SV Uttenweiler II und die SGM Altheim/Andelfingen. Die übrigen vier Mannschaften – der FV Neufra II, der TSV Riedlingen II, die SpVgg Pflumern-Friedingen und Eintracht Seekirch – machen wohl am Ende die letzten Plätze unter sich aus.