Eine gute erste Halbzeit reicht nicht

Die TSG Ehingen hat in der Fußball-Landesliga weitere Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Das Team besiegte den Tabellenvierten VfB Friedrichshafen mit 2:1. Nach der torlosen ersten Halbzeit mit anfangs deutlichen Vorteilen für Friedricshafen steigerte sich die TSG. VfB-Spieler Nicolai Weissenbacher sah nach 85 Minuten wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Fünf Minuten ließ Schiedsrichter Steve Henriß im Ehinger Stadion nachspielen. Fünf Minuten, in denen die TSG um ihren knappen Vorsprung bangte und die Gäste auf Friedrichshafen noch auf eine Chance zum Punktgewinn hofften. Doch diese Gelegenheit ergab sich nicht für den VfB, der von der 85. Minute an in Unterzahl war – Nicolai Weissenbacher hatte sich nach einem Rempler von Maximilian Schulz zu einer Revanche in Form einer leichten Watschn hinreißen lassen und die Rote Karte gesehen. Vielmehr hatte Ehingen noch in der Nachspielzeit Chancen zum 3:1, sie aber ausgelassen. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker.

In der ersten Halbzeit hatte der Tabellenvierte von Beginn an und über weite Strecken das Heft in der Hand. Ehingen kam in der Anfangsviertelstunde kaum aus der eigenen Hälfte heraus, Friedrichshafen ließ den Ball laufen und näherte sich über die Außenbahnen immer wieder gefährlich dem gegnerischen Tor. „Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz und hätten in den ersten 20, 25 Minuten das Spiel für uns entscheiden müssen“, sagte Giovanni Rizzo nach seinem ersten Spiel als VfB-Trainer. Offensiv waren die Gäste ausgerichtet und bis zu ihrer Führung schien es nur eine Frage der Zeit zu sein.

Starke Ehinger Defensive

Doch die Ehinger Defensive verhinderte immer wieder den Abschluss der Gäste oder der VfB verfehlte das Tor der Heimelf – wie bei einer Direktabnahme von Damir Mirkovic (12.) und dem Kopfball von Ugur Tuncay (24.) – oder TSG-Torhüter Patrick Vonnier war zur Stelle, wie bei einem Schuss der Gäste aus 25 Metern (23.). „Friedrichshafen war in der ersten Viertelstunde deutlich besser und in der zweiten Viertelstunde besser“, räumte Ehingens Trainer Schlecker ein. Für die dritte und letzte Viertelstunde vor der Pause galt das nicht mehr. Nun hatten beide Teams die Chance zur Führung.

Man werde weitere Möglichkeiten bekommen, die man nutzen müsse, sprach TSG-Trainer Schlecker seinen Spielern in der Pause ins Gewissen. So kam es. Filho mit seinem Kunstschuss sorgte früh in der zweiten Halbzeit für das 1:0, später markierte Valentin Gombold mit seiner dritten großen Gelegenheit innerhalb von zehn Minuten nach Vorarbeit von Guther das 2:0 (60.). Die Gäste waren aus dem Tritt geraten. „Der Gegner war etwas verunsichert“, so Schlecker. „Wir haben nicht mehr Fußball gespielt“, sagte VfB-Trainer Rizzo, der mit den „individuellen Fehlern“ vor den Ehinger Treffern haderte.

Rizzo brachte frische Offensivkräfte, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Friedrichshafen spielte nach vorn und kam durch Damir Mirkovic, der einen Freistoß aus kurzer Distanz verwandelte (80.), zum Anschlusstreffer. Der VfB wollte mehr, schwächte sich kurz darauf durch die Rote Karte von Weissenberger aber selbst. „Eine dumme Aktion“, so Rizzo. Danach ging bei den Gästen nach vorn nicht mehr viel.